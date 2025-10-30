TaskFocus: Version 2.0 der ToDo-App mit vielen Neuerungen erschienen

Wir haben in der Vergangenheit bereits öfters über die Apps von Lukas Burgstaller berichtet. Der österreichische Entwickler aus Graz zeigt sich unter anderem für den RSS-Reader Fiery Feeds und die Schlafmusik-App Dozzzer verantwortlich, und ist seit einiger Zeit auch mit der ToDo-App Focus im deutschen App Store vertreten. Mit der nun erschienenen Version 2.0 von Focus gibt es nicht nur eine Namensänderung in „TaskFocus“, sondern auch einige Neuerungen, die wir euch nachfolgend vorstellen.

TaskFocus definiert sich als eine ToDo-App, die den Nutzern und Nutzerinnen dabei helfen will, sich nicht zu viel vorzunehmen. Am Anfang war TaskFocus bzw. Focus noch ein einfacher Kalender, der nur eine begrenzte Anzahl an Aufgaben pro Tag erlaubte. Inzwischen hat sich die App zu einem vollwertigen Aufgabenmanager für Power-User entwickelt, ohne dabei die täglichen Ziele und die automatische Aufräumfunktion zu verlieren.

Ab sofort können Nutzer und Nutzerinnen für jedes Projekt, jeden Bereich oder jeden Tag eigene Tagesziele festlegen, zum Beispiel nur eine Aufgabe pro Tag mit dem Tagging „Hoher Aufwand“. Die automatische Aufräumfunktion kann dann Aufgaben in die Zukunft verschieben. „Zumindest bei mir sammeln sich mit der Zeit immer mehr Aufgaben an, weil ich nicht so viel erledigen kann, wie ich mir immer vornehme – die Funktion hilft, dass ich nicht von elendig langen Listen erschlagen werde nach einer Zeit“, erklärt der Entwickler dazu. Das sind die Neuheiten in Version 2.0 von TaskFocus:

Überarbeitetes Design mit Liquid-Glass-Effekten auf allen Plattformen

Mehrfachauswahl und -bearbeitung, inklusive rechter Sidebar auf macOS

Kanban-Ansicht für Projekte, Tags, Bereiche und Locations

Unterstützung für Locations: Benachrichtigungen bei Ankunft/Verlassen und Ausblenden in der Heute-Ansicht

Neue Apple-Watch-App mit Zugriff auf alle Listen, Tags und Orte

Erinnerungen-Import kann automatisch aus bestimmten Listen importieren

Kalender-Integration zeigt Termine direkt in der Heute-Ansicht und im Kalender

Darüber hinaus gibt es wie üblich kleine Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen. Das Update auf Version 2.0 von TaskFocus (App Store-Link) ist im deutschen App Store für iPhones, iPads, den Mac, die Apple Watch und das Vision Pro-Headset verfügbar und kann ab iOS/iPadOS 18.0, macOS 14.4, watchOS 10.5 und visionOS 2.0 oder neuer heruntergeladen werden. Die rund 22 MB große Anwendung ist komplett in deutscher Sprache verfügbar und finanziert sich über ein Pro-Abo, das mit 9,99 Euro/Jahr zu Buche schlägt und unter anderem wiederkehrende Aufgaben, eine intelligente Aufgabenbereinigung, benutzerdefinierte Abschnitte, eine Kanban-Ansicht und Widgets enthält.