Fiery Feeds: iOS-Version jetzt mit neuem Split View-Modus und weiteren App-Icons

Ein Alltag ohne RSS-Reader ist gerade bei uns in der Redaktion nicht mehr möglich. Möchte man viele Webseiten verfolgen, aggregiert ein RSS-Reader alle News an einem zentralen Ort und erlaubt so eine schnelle Übersicht über aktuelle Themen und Artikel. Bei mir kommt schon seit längerem die App Fiery Feeds (App Store-Link) auf dem iPhone, iPad und dem Mac zum Einsatz. Für selbige Anwendung hat es nun ein umfangreiches Update mit einigen Neuerungen gegeben.

Interessanterweise hat MacStories-Redakteur Federico Viticci erst vor wenigen Wochen bei Mastodon eine Anfrage in den Raum gestellt, mit der sich bisher noch keine Entwicklerteams von RSS-Readern auf dem iPhone beschäftigt haben: Einen vertikalen Split View-Modus. Damit würden sich in einer Hälfte Artikel-Überschriften durchgehen, und in der anderen Bildschirmhälfte Vorschauen entsprechender Artikel lesen lassen. Viticci berichtet dazu bei MacStories:

„Dennoch habe ich im Laufe der Jahre begonnen, diese Idee zu überdenken, und ich bin überzeugt, dass ein vertikaler geteilter Ansichtsmodus für Apps, die Tabellen mit Inhalten anzeigen (wie RSS-Reader, E-Mail-Clients oder Twitter- und Mastodon-Apps), gut funktionieren könnte – insbesondere auf größeren iPhone-Modellen. […] Es ist vielleicht nicht das bequemste Layout, aber wenn Sie ein großes iPhone haben und es sich leisten können, eine kleinere Textgröße zu verwenden, kann es eine großartige Lösung für Multitasking innerhalb derselben App und das Blättern/Vorschauen von Elementen sein, ohne in Unterseiten zu navigieren.“

Federico Viticci sprach kurz darauf bei Mastodon auch Lukas Burgstaller, den Entwickler des RSS-Readers Fiery Feeds, auf diese Thematik an. Der Entwickler hörte zu – und integrierte prompt in Version 2.9 von Fiery Feeds nun genau so einen vertikalen Split View-Modus für das iPhone, iPad und auf dem Mac. Dieser lässt sich in Fiery Feeds unter Einstellungen → App Layout → Vertikal geteilte Ansicht aktivieren. Dabei kann festgelegt werden, ob man diese Ansicht nur im Porträtmodus, nie oder immer angezeigt bekommen möchte, und ob man bei der vertikalen Anordnung die Artikelansicht oben oder unten sehen möchte. Im vertikalen Split View selbst kann zudem der Separator angepasst und verschoben werden, beispielsweise, wenn man etwas mehr Platz für das Lesen des Artikels benötigt.

Doch das ist noch nicht alles: Entwickler Lukas Burgstaller hat Fiery Feeds auch zahlreiche alternative App-Icons spendiert, die sich ebenfalls in einem eigenen Bereich „App Icon“ in den Einstellungen finden lassen. Neben dem bekannten Flammensymbol in verschiedenen hellen und dunklen Varianten gibt es auch ein News- sowie ein Feed-Symbol in mehreren dunklen und hellen Farbversionen, ebenso wie Icons mit dem „Fiery Feeds“-Schriftzug, und mehrere Icons, die eine Zeitung andeuten. Hier sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Auch das Standard-Icon der App wurde angepasst und weitere kleinere Optimierungen vorgenommen.

Fiery Feeds in Version 2.9 bzw. dem Bugfix-Update auf Version 2.9.1 kann ab sofort aus dem deutschen App Store geladen werden und benötigt zur Installation neben 51 MB an freiem Speicherplatz auch iOS/iPadOS 14.0 bzw. macOS 11.0 oder neuer. Die Basisversion kann kostenlos genutzt und um ein kostenpflichtiges Pro-Abo funktionell erweitert werden.