Narwal Freo Z10 Ultra: Nach einem halben Jahr zum halben Preis

Im September hat Narwal den neuen Flow Saugroboter mit der extra breiten Wischwalze auf den Markt gebracht. Das neue Top-Modell hat natürlich auch einen entsprechenden Preis, der aktuell trotz Rabatt bei stolzen 1.099 Euro liegt. Ähnlich wie bei Dreame könnt ihr aber auch bei Narwal den Vorgänger deutlich günstiger kaufen, falls ihr nicht alle Features benötigt.

Konkret geht es um den Narwal Freo Z10 Ultra, den wir euch erst im April ausführlich vorgestellt haben. Damals lag der offizielle Listenpreis des Geräts noch bei 1.299 Euro. Heute könnt ihr bereits für 649 Euro (Amazon-Link) zuschlagen, es gibt also ziemlich genau 50 Prozent Rabatt. Bis Anfang September lag der Preis noch bei 1.099 Euro.

Das erwartet euch beim Narwal Freo Z10 Ultra

Mein Kollege Frederick hat den Narwal Freo Z10 Ultra bereits im Testbericht unter die Lupe genommen. Die Navigation und die Hinderniserkennung haben ein Top-Niveau, womit der Roboter die wichtigsten Anforderungen souverän meistert. Die Station verfügt über ein Fach für Reinigungsmittel, damit die Wischpads nach der Ausfahrt wieder richtig sauber werden. Die Saugleistung von 18.000 Pascal liegt im guten Mittelfeld.

Leider ist die Reinigung in Ecken nicht gut, da die ausfahrbare Seitenbürste fehlt – ausfahrbare Wischpads sind dagegen vorhanden. Durch die relativ hohe Bauhöhe von 10,69 Zentimetern können zudem einige Stellen unter flachen Möbeln nicht angefahren werden. Ebenso können nur bis zu 2 Zentimeter hohe Schwellen überfahren werden, das macht die Konkurrenz zum Teil besser.

Letztlich muss man hier aber auch einen Blick auf den Preis werfen. Die etwas besser ausgestatteten Top-Modell-Vorgänger von Dreame oder Mova kosten selbst im aktuellen Sale noch 200 bis 250 Euro mehr. Wenn ihr tatsächlich auf das Budget achten müsst, bekommt ihr für 649 Euro ein richtig solides Gesamtpaket geboten.