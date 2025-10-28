Verschlafen: Warum der iPhone-Wecker keine sichere Sache ist

7:18 Uhr. Ich blicke auf mein iPhone. Fuck. Wie konnte das passieren? In 22 Minuten muss Kind 1 fertig vor der Tür stehen und zur Schule gebracht werden. Alle anderen schlafen auch noch. Du hast mal eben entspannt verschlafen. Vielen Dank lieber iPhone-Wecker.

Das waren meine Gedanken heute morgen und auch der Grund dafür, warum es heute etwas später losgeht. Ich bin nicht wie geplant um 5:30 Uhr aufgestanden, um die ersten News zu schreiben, Frühstücksdosen zu füllen und anschließend fast alle Bewohner dieses Hauses fertig zu machen.

Gestellt habe ich meinen iPhone-Wecker auf jeden Fall. Aktuell läuft noch die Analyse, warum die ganze Sache schiefgegangen ist. Möglicherweise habe ich die mit iOS 26 riesig gewordene Stoppen-Taste des Weckers im ersten Versuch getroffen. Hier hat Apple immerhin schon reagiert und wird mit dem nahenden iOS 26.1 einen Slider (siehe Titelbild) einbauen, so dass man den Wecker nicht mehr so einfach versehentlich deaktivieren kann.

iPhone-Wecker sollten eine festgelegte Lautstärke erhalten

Ich habe aber noch einen anderen Verdacht: Der Wecker war einfach viel zu leise. Die Lautstärke des Weckers wird vom System vorgegeben und entspricht der aktuell eingestellten Lautstärke des Klingeltons.

Viel besser wäre es aus meiner Sicht, wenn man in den Einstellungen eines jeden Weckers eine Lautstärke anpassen könnte. So wäre sichergestellt, dass der Wecker selbst dann ordentlich laut weckt, wenn das iPhone selbst sehr leise eingestellt ist. Das sollte Software-technisch doch wirklich keine große Herausforderung für das Team aus Cupertino sein. Tim Cook, bitte handeln Sie.

Nach einem ziemlich hektischen Morgen, den ich nun im Home Office weiterführe, kann ich euch genau sagen: Wenn alles besonders schnell gehen muss und ich Kind 2 separat zum Kindergarten bringe, benötige ich genau eine Stunde. Und ich wette: Wären die Uhren nicht vor zwei Tagen eine Stunde zurückgestellt worden, hätte der Große definitiv seine erste Schulstunde verpasst…