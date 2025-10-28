Verschlafen: Warum der iPhone-Wecker keine sichere Sache ist

7:18 Uhr. Ich blicke auf mein iPhone. Fuck. Wie konnte das passieren? In 22 Minuten muss Kind 1 fertig vor der Tür stehen und zur Schule gebracht werden. Alle anderen schlafen auch noch. Du hast mal eben entspannt verschlafen. Vielen Dank lieber iPhone-Wecker.
Das waren meine Gedanken heute morgen und auch der Grund dafür, warum es heute etwas später losgeht. Ich bin nicht wie geplant um 5:30 Uhr aufgestanden, um die ersten News zu schreiben, Frühstücksdosen zu füllen und anschließend fast alle Bewohner dieses Hauses fertig zu machen.
Gestellt habe ich meinen iPhone-Wecker auf jeden Fall. Aktuell läuft noch die Analyse, warum die ganze Sache schiefgegangen ist. Möglicherweise habe ich die mit iOS 26 riesig gewordene Stoppen-Taste des Weckers im ersten Versuch getroffen. Hier hat Apple immerhin schon reagiert und wird mit dem nahenden iOS 26.1 einen Slider (siehe Titelbild) einbauen, so dass man den Wecker nicht mehr so einfach versehentlich deaktivieren kann.
iPhone-Wecker sollten eine festgelegte Lautstärke erhalten
Ich habe aber noch einen anderen Verdacht: Der Wecker war einfach viel zu leise. Die Lautstärke des Weckers wird vom System vorgegeben und entspricht der aktuell eingestellten Lautstärke des Klingeltons.
Viel besser wäre es aus meiner Sicht, wenn man in den Einstellungen eines jeden Weckers eine Lautstärke anpassen könnte. So wäre sichergestellt, dass der Wecker selbst dann ordentlich laut weckt, wenn das iPhone selbst sehr leise eingestellt ist. Das sollte Software-technisch doch wirklich keine große Herausforderung für das Team aus Cupertino sein. Tim Cook, bitte handeln Sie.
Nach einem ziemlich hektischen Morgen, den ich nun im Home Office weiterführe, kann ich euch genau sagen: Wenn alles besonders schnell gehen muss und ich Kind 2 separat zum Kindergarten bringe, benötige ich genau eine Stunde. Und ich wette: Wären die Uhren nicht vor zwei Tagen eine Stunde zurückgestellt worden, hätte der Große definitiv seine erste Schulstunde verpasst…
Kommentare 10 Antworten
Ich hatte keine Probleme. Der Wecker ging wie gestellt, dank Kurzbefehl der im Modus Schlafen ohne Ton und nur mit Vibration an meinem Handgelenk die AppleWatch auslöst wird auch keiner wach außer meiner Wenigkeit.
Ich muss mal neugierig fragen was du für einen Kurzbefehl nuzt? Bei mir klingelt/vibriert immer nur die Apple Watch auch ohne Kurzbefehl. Das ist auch so ziemlich der beste Wecker den man haben kann. Niemand anderes wird wach und die sanften Vibrationen holen einen langsam und ohne Herzinfarkt aus dem Schlaf
Auch wenn die Lautstärke / Töne & Haptik des Weckers auf minimal steht also ganz links kommt ein Ton auf der AppleWatch. Daher habe ich den Kurzbefehl „Beim Aufwachen – Stummmodus“. Der Kurzbefehl Stummmodus „AppleWatch Stummmodus ein“. Dann vibriert die Uhr nur ohne Ton.
Seit 2008 bin ich A den Wecker im iPhone zu bedienen und B hat er mich seit dem noch nie im Stich gelassen.
Bei mir ebenso. Noch nie Probleme mit dem Wecker gehabt … Tipp Tipp
es dürfte ja wirklich allen klar sein, dass Wecker-Lautstärke und allgemeine Lautstärke getrennt gehören. iPhones sind ja nicht nur für Nerds gebaut 😉
Ein Hoch auf eine gute Innere Uhr, seit bestimmt einen Jahrzehnt stehe ich ohne Wecker auf. Es steht zwar einer auf dem Nachtisch aber der steht da dass ich eine Uhrzeit ablesen kann. iPhone ist nicht im Schlafzimmer sondern beim Schlüssel Kastel im Flur und die Apple Watch liegt im Begehbaren Kleiderschrank.
Schlafplan in Health erstellen, dann kann man die Wecker-Lautstärke und den Wecker-Ton einstellen wie man möchte
Ist der Slider optional? Ich möchte keinen Slider. Ich will einfach nur auf den Screen batschen und das Ding soll still sein.
Richtig, und ohne nach x Minuten wieder von vorne zu plärren…