Cuktech Ultra: Schnelle Powerbank mit 20.000 mAh für 67,99 Euro

Falls ihr bei eurer nächsten Powerbank nicht auf die großen Namen wie Anker, Ugreen oder Belkin setzen möchtet, dann könnte die Cuktech Ultra Powerbank ein geeigneter Kandidat für euch sein. Aktuell gibt es den 20.000 mAh fassenden Akku besonders günstig. Wenn ihr den 10-Prozent-Coupon auf der Produktseite aktiviert, dann sinkt der Preis bei Amazon von ohnehin schon reduzierten 74,99 Euro auf 67,49 Euro.

Interessant ist die Powerbank zu diesem Preis vor allem aufgrund ihrer guten Leistungsdaten in der Praxis. Die angegebenen 165 Watt sind zwar eher theoretischer Natur, 140 Watt liefert die Powerbank ohne Probleme. Selbst ein großes MacBook Pro kann durchgängig mit 140 Watt betankt werden, ohne dass die Cuktech Ultra Powerbank Probleme mit zu hohen Temperaturen bekommt. Das ist vor allem bei meinem Alltags-Favoriten, der Anker Laptop Powerbank, ganz anders.

Mir persönlich fehlt ein integriertes Kabel

Für eben diesen Alltag fehlen mir bei Cuktech die integrierten Kabel, die für mich persönlich einen deutlichen Komfortgewinn darstellen. Kommt ihr mit zwei USB-C-Ports und einem einfachen USB-A-Abschluss sowie separaten Kabeln aus, könnt ihr euch aber über eine Powerbank freuen, die eine starke Leistung liefert.

Die wichtigsten Daten, wie etwa die verbleibende Kapazität oder die aktuelle Ladeleistung, zeigt die Cuktech Ultra Powerbank auf einem 1,3 Zoll großen Farb-TFT-Display an. Eine App-Anbindung, in vielen Fällen ohnehin nur Spielerei, gibt es nicht.

Praktisch: Neben einem 240-Watt-USB-C-Kabel und 18 Monaten Garantie kommt die Powerbank von Cuktech mit einem kleinen Stoffbeutel zu euch. Ein nettes Extra, das es längst nicht bei jedem Hersteller gibt. Wenn für euch die Leistung im Vordergrund steht, bekommt ihr für unter 70 Euro einen richtig guten Akku für nahezu alle Lebenslagen.