Jetzt für 74,99 Euro: Meine allerliebste Powerbank im Angebot

Wir haben in der Vergangenheit ja schon häufiger über die Anker Laptop Powerbank berichtet. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, solange bis ich den tragbaren Akku in meinem Alltag durch ein besseres Modell ersetzt habe. Aktuell sehe ich aber keinen besseren Kandidaten.

Und daher weise ich gerne auf das aktuelle Angebot hin. Die Anker Laptop Powerbank bekommt ihr aktuell wieder für 74,99 Euro (Amazon-Link) und könnt euch dabei sogar zwischen den beiden Farben Schwarz und Silber entscheiden. Es ist übrigens kein Allzeit-Bestpreis, im Juli konnte man durch einen zusätzlichen Gutschein noch ein paar Euro mehr sparen. Zuletzt schwankte der Preis allerdings zwischen 84,99 und 99,99 Euro.

So nutze ich die Anker Laptop Powerbank quasi täglich

Bei uns zuhause ist die Powerbank mit den zwei integrierten Kabeln quasi jeden Tag im Einsatz. Und das liegt vor allem an den beiden USB-C-Kabeln, die man so immer griffbereit hat. Mal eben am Esstisch unkompliziert das iPad und das Babyphone aufladen? Kein Problem. Abends auf dem Sofa noch ein bisschen Energie für das MacBook und ein iPhone? Ebenfalls ein Kinderspiel. Und wenn der Sohn seine fast leere Tigerbox mit auf die Terrasse nehmen möchte, nimmt er die Anker Laptop Powerbank einfach mit.

Mittlerweile gibt es ja einige Powerbanks mit einem integrierten Kabel. Ich kann aus meiner Erfahrung im Alltag sagen: Das zweite Kabel macht den Unterschied. Mittlerweile können so viele Geräte mit USB-C versorgt werden, da findet man immer irgendwas. Und natürlich kann die Powerbank mit den integrierten Kabeln auch wieder aufgeladen werden.

Ausgemacht habe ich bisher nur eine Schwachstelle: Bei voller Leistung, entweder beim Aufladen oder beim Laden eines MacBooks, kommt die Anker Laptop Powerbank irgendwann an ihre Grenzen und wird temperaturbedingt gedrosselt. Bei der Nutzung mit iPhone, iPad und Co fällt das aber nicht wirklich auf. Daher kann ich euch diesen gut ausgestatteten Allrounder wirklich empfehlen.