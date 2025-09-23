Apple TV 2026: Das sollen die neuen Features sein

Die nächste AppleTV-Generation soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Wie immer mehren sich im Vorfeld bereits Gerüchte um die möglichen Features des neuen Gerätes. Wir haben für euch eine Übersicht der am häufigsten gestreuten Gerüchte zusammengestellt.

Im letzten Jahr hat Mark Gurman von Bloomberg das Gerücht gestreut, das neue AppleTV komme mit Apples eigenem kombiniertem Wi-Fi und Bluetooth-Chip. Das wäre dann der kürzlich vorgestellte N1-Chip, der auch im iPhone Air und der iPhone-17-Serie verbaut ist. Stimmt das Gerücht, würde das neue AppleTV Wi-Fi 7 unterstützten, was ein Upgrade zum aktuellen Wi-Fi-6-Support wäre.

Wi-Fi 7 ist theoretisch bis zu viermal schneller als Wi-Fi 6, wobei es von eurem Internet-Anbieter abhängt, wie schnell die Internet-Geschwindigkeit tatsächlich ist. Der N1 unterstützt außerdem Bluetooth 6, was für das AppleTV ebenfalls ein Upgrade bedeuten und für geringere Latenzen sorgen würde.

Ein anderes Gerücht geht davon aus, dass das neue AppleTV außerdem mit dem A17 Pro Chip ausgestattet sein werde, was das Gerät im Vergleich zum Vorgänger schneller machen und auch den Support von Apple Intelligence erlauben würde. So soll, laut Mark Gurman, das nächste AppleTV auch über die auf Apple Intelligence basierende neue Siri verfügen. Auch der Arbeitsspeicher des AppleTV würde sich mit dem A17-Pro-Chip auf 8 GB RAM erhöhen.

FaceTime-Kamera – ja oder nein?

Zur Debatte steht auch, ob Apple seinem neuen AppleTV eine eingebaute Kamera für FaceTime-Anrufe und Gestensteuerung spendieren wird. Mark Gurman sagt zwar, Apple habe diese Möglichkeit „diskutiert“, doch eine Entscheidung über das Für und Wider ist bislang nicht bekannt. Käme das Gerät mit einer eigenen Kamera, müssten Nutzende nicht länger auf die rückwärtige Kamera ihres iPhone zurückgreifen, wenn sie Anrufe über das AppleTV tätigen wollen.

Apple teilt dazu mit:

„Mit tvOS 26 können Benutzer ein personalisierteres FaceTime-Erlebnis genießen, das mit iOS übereinstimmt. Kontaktposter auf Apple TV machen es einfacher und persönlicher, indem sie beim Starten eines FaceTime-Anrufs auf Apple TV das benutzerdefinierte Foto und den Namen eines Kontakts anzeigen. Live-Untertitel werden um Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Mandarin und Spanisch erweitert, sodass Apple TV die integrierte Intelligenz nutzen kann, um Live-Untertitel für FaceTime-Gespräche anzuzeigen, sodass Benutzer das Gesagte in noch mehr Sprachen verfolgen können. Darüber hinaus werden FaceTime-Audio- und Telefonanrufbenachrichtigungen für das aktive Profil auf dem Bildschirm angezeigt, sodass Benutzer auf verbundenen HomePod-Lautsprechern oder ihrem iPhone antworten können und die Kommunikation mit ihren Lieben im Vordergrund bleibt.“

Preis und Marktstart

Gerüchte ranken sich außerdem um den Preis des neuen Geräts. So wird vermutet, dass es günstiger sein könnte, als die Vorgänger. Das aktuelle Apple TV 4K kostet hierzulande 169,00 Euro mit 64 GB Speicher. Die Wi-Fi + Ethernet-Ausführung mit 128 GB Speicher kostet 189 Euro. Damit bleibt Apple deutlich teurer als die Konkurrenz. Eine Preiskorrektur nach unten würde das Gerät also vermutlich attraktiver machen. Ob es aber tatsächlich günstiger angeboten werden wird, ist unklar.

Der Launch des neuen AppleTV soll bis Ende des Jahres erfolgen, sagen die Gerüchteköche. Stimmt das, müsste das Gerät voraussichtlich im Oktober oder November angekündigt werden. Wir bleiben jedenfalls gespannt auf das neue Gerät, seine Funktionen und seinen Preis.

