So einfach erstellt ihr Abstimmungen in der Nachrichten-App

Gestern haben wir ja feststellen müssen, dass iPhone Mirroring aufgrund der EU nicht nach Deutschland kommt. Warum hat man sich dort eigentlich noch nicht darum gekümmert, dass Apple iMessage auch auf Android bringen muss? Das wäre doch mal etwas. Vielleicht sogar eine Chance, ein paar Gruppenchats von WhatsApp zu lösen.

Was die Entwicklung der Nachrichten-App angeht, hat Apple in den letzten Jahren immerhin einige neue Features geliefert – auch wenn man sagen muss, dass es bei WhatsApp derzeit auch ordentlich zur Sache geht. Ganz neu mit iOS 26 bietet Apple in iMessage auch Abstimmungen.

Die Sache ist ganz einfach und in wenigen Schritten erklärt:

in einer iMessage-Konversation auf das Plus-Icon neben dem Textfeld tippen

Abstimmungen in der Auswahlliste wählen

bis zu 12 Optionen eingeben

eine Nachricht hinzufügen und die Abstimmung abschicken

Direkt im Anschluss können alle Personen in der Konversation abstimmen und auf Wunsch sogar weitere Optionen hinzufügen. Auch Mehrfachabstimmungen oder Meinungsänderungen sind möglich. Neben der Zahl der Stimmen für jede einzelne Option wird auch das Icon der jeweiligen Person angezeigt.

Ohne iOS 26 werden Abstimmungen einfach gar nicht angezeigt

Sollte es in größeren Gruppen unübersichtlich werden, könnt ihr lange auf die Abstimmung drücken und euch dann Details anzeigen lassen. In dieser Übersicht könnt ihr dann noch einmal ganz genau sehen, wer für welche Option gestimmt hat.

Sollte sich eine Konversation so entwickeln, dass eine Umfrage sinnvoll ist, soll Apple Intelligence diese sogar automatisch vorschlagen. Das ist uns bisher allerdings nicht gelungen. Ebenfalls nicht ganz unwichtig: Auf Geräten mit einem vorherigen Betriebssystem erscheinen die Umfragen einfach nicht. Selbst für die Darstellung sind iOS 26 oder iPadOS 26 erforderlich.

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch mit iMessage läuft. Nutzt ihr die App regelmäßig oder vielleicht sogar ausschließlich? Welche Features fehlen eurer Meinung nach noch, um auch andere Personen von der Nachrichten-App zu überzeugen? Wir sind gespannt auf eure Meinungen.