Govee Christmas Sparkle String Lights starten für unter 100 Euro

Ein Blick in den Kalender verrät: Es sind nur noch drei Monate bis Heiligabend. Es ist also an der Zeit, sich langsam um die passende Beleuchtung zu kümmern. Wenn ihr euren Weihnachtsbaum in diesem Jahr smart machen wollt, gibt es mit den Govee Christmas Sparkle String Lights eine neue Lichterkette für genau diesen Zweck.

Ab heute könnt ihr die neue weihnachtliche Lichterkette von Govee bei Amazon bestellen. Zum Start gibt es direkt einen Coupon in Höhe von 25 Prozent. So sinkt der Preis der 20-Meter-Variante mit 250 LEDs von 129,99 Euro auf nur noch 97,49 Euro. Für die 30 Meter lange Lichterkette mit 350 LEDs zahlt ihr 127,49 Euro statt regulär 169,99 Euro.

Aber Moment? Hatte Govee nicht schon Lichterketten für den Weihnachtsbaum? Das ist korrekt. Die Versuche der letzten Jahre entsprachen aber nicht dem, was wir uns hier in Deutschland üblicherweise um den Baum wickeln. Im Winter 2023 hat man die „Govee Christmas Spring Lights“ auf den Markt gebracht, bei der die einzelnen LEDs direkt in die Schnur integriert waren.

Optisch sieht die Sache nun anders aus: Endlich gibt es auch bei Govee die kleinen Kerzen, die wir alle schon seit unserer Kindheit kennen. Natürlich können die Govee Christmas Sparkle String Lights ein kleines Bisschen mehr, unter anderem über 100 verschiedene Lichteffekte und einen DIY-Modus für eigene Kreationen. Fakt ist aber auch: Mit der Govee-App muss man sich intensiv beschäftigen, um alle Möglichkeiten zu beherrschen.

Govee Christmas Sparkle String Lights, Weihnachten Lichterkette für Innenräume, 20M... Natürlich Lebendige Lichteffekte: Kompakte, leuchtstarke Govee Christmas Sparkle-Lichter wie Sterne über den Weihnachtsbaum – sie sorgen für...

Präzise RGBWIC-Lichteffekte: Jede RGBWIC-LED hat individuelle Steuerung, liefert 16 Mio. Farben + 2700 K warmweiße Beleuchtung. Mit 250 LEDs...

Govee Christmas Sparkle String Lights ist deutlich günstiger als die Philips Hue Festavia

Ich bleibe auch in diesem Jahr bei der Hue Festavia, die übrigens auf ein komplett schwarzes Design setzt, während die Govee-Lichterkette grün ist. Mir gefällt bei Philips Hue die Steuerung per App viel besser, insbesondere Farbverläufe lassen sich bedeutend einfacher erstellen. Und die benutze ich am Ende des Tages häufiger als blinkende Animationen, die es bei Govee massenhaft gibt. Ebenso gefällt mir die Einbindung in Szenen und die Steuerung mit Hue-Zubehör.

Das hat allerdings auch seinen Preis. Die 20 Meter lange Philips Hue Festavia mit 250 LEDs kostet derzeit 160,74 Euro.