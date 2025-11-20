Netgear Nighthawk M7: Neuer mobiler 5G-Router mit eSIM-Marktplatz

Das bekannte Unternehmen Netgear, vor allem bekannt für lokale und mobile Netzwerklösungen, hat den neuen Nighthawk M7, einen tragbaren WLAN 7-Mobilrouter mit 5G-Konnektivität (Modellnummer MH7150), vorgestellt. Die Neuerscheinung wird durch eine neue mobile App für iOS und Android und einen eSIM-Marktplatz ergänzt. Nutzer und Nutzerinnen können so den für sie passenden Netzzugang wählen und sich in über 140 Ländern sofort mit dem Internet verbinden.

„Der M7 wurde für das moderne Leben entwickelt. Er bietet Reisenden, Remote-Arbeitenden und vielreisenden Familien schnelle WLAN-Verbindungen. Dank seines kompakten, leichten Designs ist er der perfekte Reisebegleiter. Der leistungsstarke Akku bietet bis zu 10 Stunden ununterbrochene Konnektivität für Arbeit, Streaming, Gaming und Kommunikation.“

So berichtet Netgear über die Neuerscheinung. Der neue mobile Router ist zugleich auch ein tragbares Kraftpaket: Er liefert WLAN 7-Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbit/s und unterstützt gleichzeitig bis zu 32 verbundene Geräte. Kabelgebundene Verbindungen lassen sich über USB-C oder einen separat erhältlichen Ethernet-Adapter direkt zum M7 herstellen und so von besonders schnellen Datenübertragungen profitieren. Dank integrierter Sicherheitsfunktionen wie einer Firewall, WAP3-Verschlüsselung, automatischen Firmware-Updates und der Advanced Router Protection von Netgear sind die Nutzerdaten geschützt.

Neuer eSIM-Marktplatz bietet Freiheit und Flexibilität

Ein besonderes Highlight des mobilen Routers M7 ist der Netgear eSIM-Marktplatz, eine neue In-App-Plattform, die hochwertige und gleichzeitig erschwingliche mobile Daten weltweit bereitstellt. User des Nighthawk M7 können Datenpakete direkt über die neue Netgear-App suchen, kaufen und aktivieren, ohne auf lokale SIM-Karten angewiesen zu sein oder hohe Roaming-Gebühren zahlen zu müssen. Die Plattform bietet damit eine unkomplizierte On-Demand-Lösung, um in über 140 Ländern stets verbunden zu bleiben.

Über die App und den integrierten Marktplatz lassen sich Datenpläne von 3 GB bis zu 20 GB auswählen und den Verbrauch in Echtzeit dank transparenter Übersicht verwalten. Zum Start des M7 arbeitet der Herstellers mit dem Unternehmen Gigs (https://gigs.com/) zusammen, um Datenpläne im eSIM-Marktplatz bereitzustellen. Für maximale Flexibilität konzipiert, ist der M7 entsperrt und unterstützt sowohl physische SIM-Karten als auch eSIMs von Drittanbietern. So hat man die Freiheit, Mobilfunkdaten direkt von lokalen Anbietern oder spezialisierten Datenplan-Providern auszuwählen.

Der Nighthawk M7 selbst wird von Qualcomms Dragonwing SDX72 Chipset angetrieben. Die 5G-Modem-zu-Antenne-Lösung der 5. Generation wartet mit Funktionen wie mehr Sub6-Carrier-Aggregation, die Multi-Gig-5G-Geschwindigkeiten von bis zu 4 Gbit/s liefern kann, auf. Der integrierte Akku des mobilen Routers hält mit einer Ladung bis zu zehn Stunden durch und sorgt so unterwegs für eine ganztägige WLAN-Konnektivität. Der M7 kann auch als Powerbank verwendet werden, um unterwegs andere Geräte aufzuladen.

Der tragbare WLAN-Router M7 wird ab dem 27. Januar 2026 für 599,99 Euro verfügbar sein. Wir werden euch natürlich informieren, sobald der offizielle Markstart erfolgt ist. Infos zur Neuerscheinung gibt es bereits auf der Produktseite beim Hersteller. Das Flaggschiff-Modell der Reihe, der Netgear Nighthawk M7 Pro, ist bereits erhältlich.