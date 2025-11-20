Black Week bei Ecovacs: Bis zu 700 Euro sparen!

Anzeige. Ecovacs bietet bis zu 700 Euro Rabatt auf seine leistungsstarken Helfer für Boden- und Fensterreinigung an, um automatisiert für Sauberkeit zu sorgen. Ob der DEEBOT X11 OmniCyclone mit beutelloser OmniCyclone-Station, die DEEBOT Modelle T80 OMNI, T50 OMNI Gen2 und T30C Gen2 mit intelligenter Navigation und kraftvoller Reinigung – sie sorgen alle für ein sauberes Böden. Darüber hinaus putzen der WINBOT W2S OMNI als auch der W2 Pro OMNI eure Fenster, was oftmals eine lästige Arbeit ist. Folgend gibt es die besten Deals von Ecovacs, die noch bis zum 1. Dezember verfügbar sind.

DEEBOT X11 OmniCyclone: Mit beutelloser Station

Da ich den DEEBOT X11 OmniCyclone (Amazon-Link) schon selbst getestet habe, kann ich für dieses Modell eine persönliche Empfehlung aussprechen. Das Highlight ist definitiv die beutellose Station, sodass keine zusätzlichen Verbrauchsmaterialien mehr nachgekauft werden müssen. Der Behälter lässt sich einfach entleeren und wieder einsetzen. Darüber hinaus überzeugt das Premium-Modell mit einer hohen Saugkraft von 19.500 Pascal, dem Ozmo Roller 2.0 sowie TrueEdge 3.0 für eine zuverlässige Kantenreinigung.

Besonders effektiv ist die eingebaute Wischwalze, die sich sogar bis zur Kante ausfahren lässt. Da die Walze stets mit frischem Wasser versorgt wird, sind die Wischergebnisse besser als bei herkömmlichen Wischpads. Natürlich saugt der X11 OmniCyclone gleichzeitig, sodass auch Teppiche von Schmutz befreit werden können.

Beim Premium-Modell DEEBOT X11 OmniCyclone gibt es run 400 Euro Rabatt, sodass der Preis auf 869 Euro fällt.

DEEBOT X9 PRO OMNI

Erst im späten Frühjahr gestartet, hat sich der Preis des DEEBOT X9 PRO OMNI (Amazon-Link) mehr als halbiert. Das sonst 1.499 Euro teure Modell, kostet jetzt nur noch 719 Euro! Mit an Bord sind das Ozmo Roller-Wischsystem, die kraftvolle Blast-Saugtechnologie und eine intelligente Navigation auf KI-Basis. Mit 16.000 Pascal gibt es eine ordentliche Saugkraft, die auch Teppiche reinigen kann. In Kombination mit dem starken Luftstrom, werden hier gute Ergebnisse erzielt.

Mit dem Triple-Lift-System kann er Hauptbürste, Seitenbürste und Wischwalze je nach Bedarf anheben oder absenken: Teppiche werden so trocken gehalten und vor Kontamination durch den feuchten Mopp geschützt. In der Omni-Station erfolgt anschließend die heiße Wäsche sowie der heiße Fön, damit keine Gerüche oder Schimmel entstehen.

Für nur 719 Euro bekommt man hier ein echtes Top-Modell zum Schnäppchenpreis!

DEEBOT T80 OMNI

Den wohl größten Rabatt gibt es beim DEEBOT T80 OMNI (Amazon-Link), denn hier ist der Preis von ehemals 1.099 Euro auf nur 499 Euro gefallen. Es handelt sich zwar nicht mehr um das neuste Modell, aber die Spezifikationen sind immer noch richtig gut. Auch hier ist eine ausfahrbare Wischwalze mit dabei, es gibt eine starke Saugkraft mit 18.000 Pascal, eine Frischwasser-Selbstreinigung, einen heißen Fön und mehr. Wer preisbewußt einkaufen möchte, ist hier an der richtigen Adresse.

DEEBOT T50 OMNI Gen2

Ein guter Deal ist auch der DEEBOT T50 OMNI Gen2 (Amazon-Link), da er für 399 Euro statt 999 Euro angeboten wird. Dafür gibt es eine Saugkraft mit 21.000 Pascal, eine ausfahrbare Seitenbürste und klassische Wischpads, wobei eins davon sich zur Seite ausfahren lässt. Natürlich kommt auch hier eine Station zum Einsatz, in der die Wischpads mit heißem Wasser gewaschen werden, um für den nächsten Einsatz gerüstet zu sein. Auch hier gilt: Gute Qualität zum kleinen Preis.

DEEBOT T30C OMNI Gen2

Der DEEBOT T30C OMNI Gen2 (Amazon-Link) ist auch schon etwas älter, bietet aber immer noch spannende Technik. Selbstverständlich kann der Roboter Ecken und Kanten reinigen, da er eine ausfahrbare Seitenbürste als auch ein Wischpad hat. Die Hindernissüberwindung ist mit 2 Zentimeter nicht ganz so hoch, dafür saugt er aber mit starken 25.000 Pascal. Später erfolgt die Reinigung in der Station, die stets Frischwasser bereithält und mit heißem Wasser die Wischpads auswäscht.

Statt den zuletzt veranschlagten 599 Euro kostet der DEEBOT T30C OMNI Gen2 nur noch 349 Euro.

WINBOT W2S OMNI und WINBOT W2 Pro OMNI

Die Fensterroboter WINBOT W2S OMNI (Amazon-Link) und WINBOT W2 Pro OMNI (Amazon-Link) übernehmen das lästige Fensterputzen, in dem sie sich an die Scheibe saugen, Reinigungslösung aufsprühen und mit einem feuchten Tuch wischen. Die beiden Modelle sind fast identisch, allerdings verfügt der W2S OMNI über die TrueEdge-Reingungstechnologie, die eine bessere Kantenreinigung ermöglicht. Darüber hinaus haben beide Modelle verschiedene Reinigungsmodi, lassen sich per App steuern und sind in der eigenen Station gesichert. Zudem fungiert die Station als Akku, denn der Betrieb ohne Stromkabel ist möglich. Umgekehrt kann man den Fenstersauger auch direkt an der Steckdose betreiben, wenn man beispielsweise viele Fenster auf einmal reinigen möchte.

Der WINBOT W2S OMNI, das aktuelle Top-Modell, ist nur leicht reduziert und kostet jetzt 549 Euro statt 599 Euro. Hingegen kostet der WINBOT W2 Pro OMNI nur noch 429 Euro statt 599 Euro, was der deutlich attraktiverer Preis ist.

