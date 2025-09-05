Anzeige. Seit vielen Jahren setzen nahezu alle Hersteller von Saug- und Wischrobotern auf einen klassischen Staubbeutel in der Station – wartungsarm, aber eben auch ein Wegwerfartikel, den man regelmäßig nachkaufen muss. Umweltfreundlicher ist da eine beutellose Absaugstation, deren Behälter man wie bei einem Akku-Staubsauger einfach über dem Mülleimer entleeren kann. Und genau mit diesem Feature kommt der neue Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone.

ECOVACS X11 OMNICYCLONE Saugroboter mit Wischfunktion, Blast + 19.500 Pa,... 【PowerBooster-Technologie】Der ECOVACS X11 ermöglicht einen intelligenten Dauerbetrieb für eine unterbrechungsfreie Reinigung von bis zu 1.000m²...

【Verbesserte BLAST-Lösung und 19.500 Pa Saugleistung】Der Roboter überzeugt mit einem 100-W-Motor mit hohem Drehmoment und verfügt über 45%...

Ich konnte den brandneuen Roboter bereits mehrere Wochen lang ausprobieren und habe dir einen ausführlichen Testbericht inklusive Video-Review mitgebracht.

Einfacher Aufbau und intuitive Einrichtung

Die Basisstation ist zwar nicht klein, optisch aber zeitlos und elegant. Auffällig ist direkt der große Staubbehälter, der sich ganz einfach entnehmen lässt. Der Roboter parkt wie gewohnt unten in der Station. Sobald das Stromkabel auf der Rückseite eingesteckt ist, kann man den X11 OmniCyclone über die Ecovacs-App verbinden und einrichten.

Neue Wischtechnik: Walze statt Pads

Ein echtes Highlight ist die Wischfunktion: Der X11 setzt nicht auf drehende Pads, sondern auf eine ausfahrbare Ozmo Roller Wischwalze. Der Vorteil: Die Walze wird kontinuierlich mit Frischwasser versorgt und sorgt so für eine tiefere Reinigung. Ob das auch in der Praxis funktioniert? Mein Test liefert die Antwort.

Wie gut navigiert der Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone?

Ein klassischer Laserturm ist beim X11 nicht mehr vorhanden. Stattdessen übernehmen Kameras und Sensoren die Navigation. Zwar ist der Roboter nicht ganz so flach wie einige Konkurrenzmodelle, aber: Die Navigation ist nahezu perfekt.

Im Test-Parcours wurden sowohl kleine als auch große Hindernisse zuverlässig erkannt und umfahren – nichts wurde weggeschoben oder „gefressen“. Ein großes Spielzeugauto, ein flaches Kabel: Alles wurde souverän umkurvt. Selbst enge Passagen meistert der X11 ohne Probleme. Kein Festfahren, kein Zögern.

Fazit zur Navigation: Ein Platz ganz oben im Ranking ist verdient.

Saugleistung im Detail

Ich habe eine Mischung aus Haferflocken, Körnern und mehr verteilt und der DEEBOT X11 hat 49,2 von 50 Gramm aufgesaugt. Beeindruckend! Zwar sorgt die Seitenbürste manchmal für etwas Chaos, aber das lässt sich clever umgehen: In der App kann man einstellen, dass stark verschmutzte Bereiche zunächst ohne Seitenbürste gereinigt werden. Der Roboter saugt den groben Schmutz dann direkt auf und arbeitet danach mit der Bürste nach. Dank integrierter KI erkennt der Roboter zudem, wo noch Schmutz liegt und fährt gezielt erneut dorthin.

Mit 19.500 Pascal liegt der DEEBOT X11 nicht an der Spitze, liefert aber mehr als gute Ergebnisse. Das liegt auch daran, dass hier die Blast-Technologie zum Einsatz kommt, die mit einem maximalen Luftstrom besonders gut und viel Schmutz aufnimmt. Die Feinstaubaufnahme wird um 80 Prozent erhöht und schwere Schmutzpartikel zu 100 Prozent aufgenommen.

Kann die Wischwalze auch hartnäckige Flecken lösen?

Mit dem Ozmo Roller 2.0 und TruEdge 3.0 reinigt der Roboter Hartböden besonders gründlich. Die rotierende Wischwalze wird kontinuierlich mit Frischwasser versorgt, sodass auch eingetrocknete Flecken zuverlässig entfernt werden.

Im Test musste sich der X11 einem eingetrockneten Ketchup-Fleck stellen und nach mehreren Überfahrten, längs und quer, war der Fleck komplett verschwunden. Das hat mich wirklich beeindruckt.

Durch die ausfahrbare Walze kommt der Roboter sogar nah an die Kanten. In der App kann man zusätzlich die Empfindlichkeit erhöhen, sodass der Roboter aktiv versucht, die Wandkanten bestmöglich zu erreichen. Und das klappt sehr gut.

Aber: Durch die runde Bauform wischt der DEEBOT natürlich keine perfekten Ecken. Auch die Seitenbürste ist nicht ausfahrbar. Bedeutet: Ecken muss man gegebenenfalls manuell nachreinigen.

All-in-One Basisstation ohne Staubsaugerbeutel

Die neue Station bringt alles mit, was man sich wünschen kann:

Zwei große Tanks für Frisch- und Schmutzwasser

Eine beutellose Absaugung

Automatische Reinigung der Wischwalze mit bis zu 75 Grad heißem Wasser

Heißlufttrocknung, um Gerüche und Schimmel zu vermeiden

Die neue Station, die natürlich zwei große Tanks für Frisch- und Dreckwasser hat, verfügt erstmals wieder über eine beutellose Absaugung für Dreck und Schmutz. Hier kann ich im Test keinerlei Nachteile gegenüber der klassischen Staubeutel feststellen. Im Gegenteil: Ich muss keine Beutel mehr nachkaufen und spare somit Folgekosten.

Allerdings muss man auch darauf achten, dass alles sauber bleibt, sodass der Wartungsaufwand minimal höher ist. Da man den Behälter mit Filter auseinander bauen kann, lassen sich alle Teile schnell und einfach reinigen. Ab und an sollte man manuell Hand anlegen, damit alles weiterhin einwandfrei abläuft. Den Behälter selbst kann man einfach über einem Mülleimer entleeren.

In der Station lädt sich der Roboter nicht nur besonders schnell auf, sondern bekommt auch eine heiße Wäsche. Die Wischwalze wird mit bis zu 75 Grad heißem Wasser gespült und gewaschen, damit sie für den nächsten Einsatz wieder sauber ist. Nachdem die Walze bei mir Ketchup entfernt hat, ist sie nach der Reinigung noch leicht rot gefärbt, aber der Test mit einem weißen Tuch hat gezeigt, dass die Walze sauber ist. Damit keine Gerüche oder Schimmel entstehen, wird die Walze mit heißer Luft getrocknet.

Als praktische Extras erweisen sich die Einweichfunktion für die Wischwalze sowie die zwei separaten Tanks für Reinigungslösung. Etwas schade ist die Tatsache, dass Ecovacs kein Reinigungmittel mitliefert.

Ecovacs-App & Matter

Die Einrichtung und Steuerung erfolgt über die Ecovacs Home App. Diese ist modern, übersichtlich und bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten. Die Kartendarstellung ist eher schlicht, aber funktional – und nach dem ersten Setup muss man kaum noch etwas anpassen.

Alle wichtigen Parameter wie Saugstärke, Wassermenge und Reinigungsintensität lassen sich bequem per App steuern.

Für Smart-Home-Fans: Matter wird unterstützt, zum Beispiel zur Steuerung über Apple Home. Da Matter an dieser Stelle noch sehr rudimentär ist, ist die Nutzung der Ecovacs-App obligatorisch.

Mein Fazit zum Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone

Mit dem DEEBOT X11 OmniCyclone bringt Ecovacs ein durchdachtes High-End-Modell auf den Markt. Die Kombination aus starker Saug- und Wischleistung, beutelloser Station, cleverer Navigation und durchdachter App überzeugt im Test. Ein paar Punkte gibt es abzuziehen für die rundlichen Ecken, die nicht ganz flache Bauhöhe und das fehlende Reinigungsmittel.

Aber alles in allem zeigt Ecovacs mit dem DEEBOT X11, dass sie ganz oben mitspielen können – und mit der beutellosen Station sogar ein echtes Alleinstellungsmerkmal bieten. Zum Marktstart gibt es den neuen Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone 100 Euro günstiger, sodass der Preis bei 1.199 Euro statt 1.299 Euro liegt.

Video-Review