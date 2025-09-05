Adobe Premiere kommt auf iPhone und iPad

Gute Nachrichten für alle mobilen Video-Creator: Adobe bringt noch im September eine neue, umfangreiche Premiere-App für iPhone und iPad auf den Markt. Sie soll deutlich mehr bieten als die bisherige „Premiere Rush“-Version und sich funktional näher an Premiere Pro für Mac und PC orientieren.

Adobe Premiere für iOS: Start am 30. September

Die neue App kann ab sofort im App Store vorbestellt werden und wird am 30. September 2025 offiziell veröffentlicht. Die Nutzung ist grundsätzlich kostenlos, allerdings gibt es optionale Abos für zusätzlichen Cloud-Speicher und generative KI-Credits.

Laut Adobe soll die mobile App professionelle Bearbeitung mit einer Mehrspur-Zeitleiste, unbegrenzten Ebenen für Video, Audio und Text, 4K-HDR-Unterstützung sowie einer Funktion für automatische Untertitel mit stylischen Looks ermöglichen. Besonders spannend: Die Integration der Adobe Firefly KI-Tools, mit denen sich Soundeffekte und andere Assets direkt in der App generieren lassen.

Und wer direkt posten möchte: Mit nur einem Fingertipp lassen sich fertige Clips direkt auf TikTok, Instagram oder YouTube hochladen. Alternativ können Projekte auch zur Weiterbearbeitung in Premiere Pro auf dem Desktop übertragen werden.

Weitere Details zur neuen Premiere-App gibt es direkt auf der Adobe-Website.

Premiere Rush wird eingestellt

Mit dem Release der neuen App verabschiedet sich Adobe gleichzeitig von Premiere Rush. Die App wird ebenfalls am 30. September aus dem App Store entfernt. Bestehende Nutzer können sie aber weiterhin auf bereits installierten Geräten nutzen – bis zur endgültigen Einstellung am 30. September 2026.