Perplexity Pro über PayPal ein Jahr lang gratis nutzen

Jetzt 200 Euro sparen

Die Chance, dass man Perplexity kostenlos nutzen kann, ist hoch. Die Telekom hat lange die Gratis-Lizenz angeboten, nun hat sich Perplexity für die nächste Aktion mit PayPal zusammengetan. Als PayPal-Nutzer oder Nutzerin kannst du dir Perplexity Pro, was sonst rund 200 Euro im Jahr kostet, aktuell für die ersten 12 Monate kostenlos sichern. Perfekt, um den Dienst einfach mal auszuprobieren.

Was ist Perplexity?

Perplexity ist ein KI-gestützter Suchassistent, der auf deine Fragen präzise Antworten mit Quellenangaben liefert. Er kombiniert die Stärken von Websuche und KI-Chatbot, um aktuelle, nachvollziehbare Ergebnisse zu liefern.


Im Pro-Tarif gibt es Zugriff auf die neusten Sprachmodelle, unter anderem stehen auch Modelle von ChatGPT, Claude und Mistral zur Nutzung bereit. Eine Begrenzung für einfache Fragen und Suchen gibt es nicht, allerdings kannst du pro Tag nur 500 komplexe Suchanfragen durchführen. Als Gratis-User sind es lediglich drei Suchen pro Tag.

Perplexity Pro jetzt 1 Jahr gratis nutzen

Perplexity Pro mit PayPal gratis.
PayPal-Kunden und Kundinnen können Perplexity 12 Monate gratis nutzen.

Wenn dich das Angebot interessiert, klicke dich auf diese Sonderseite, um den Deal abzuschließen. Damit keine Folgekosten entstehen, muss eine Kündigung ausgesprochen werden.

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

