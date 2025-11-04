Siegenia ist ein Hersteller für Beschlagtechnik für Fenster und Türen und mischt auch im Smart Home Bereich mit. Schon 2023 haben wir den smarten Fenstergriff von Siegenia vorgestellt, der ab sofort als Neuauflage erhältlich ist. Dieser Fenstergriff erscheint nun in der nächsten Generation und kommt jetzt mit Matter over Thread. Erhältlich ist er über die Webseite des Herstellers zum Preis von 89,90 Euro.

Mit der neuen Generation des smarten Fenstergriffs behaltet ihr den Überblick über eure Fenster und könnt in der App oder eurem Smart-Home-System ablesen, ob diese offen, geschlossen oder auch verschlossen sind. Zudem könnt ihr das Öffnen und (Ver)schließen aus der Ferne oder bei Automatisierung steuern.

Der Griff kommt in einem modernen, schlanken Design, das sich nahtlos in so ziemlich jeden Wohnraum einfügen dürfte. Dabei soll sich der Griff genauso einfach installieren lassen, wie ein herkömmlicher Fenstergriff.

Im Griff selbst befinden sich drei AAA-Batterien, die das smarte Zubehör mit dem nötigen Strom versorgen. Im oberen Bereich des Griffs ist der Motor integriert, der das Öffnen und Schließen aus der Ferne möglich macht. Ihr könnt den Griff aber auch jederzeit per Hand betätigen. Eine kleine LED-Leuchte zeigt euch an, ob die Fenster verschlossen sind und ob die Batterie ausgewechselt werden muss.

Siegenia Fenstergriff bietet Matter over Thread

Dank Matter over Thread lässt sich der Griff in jedes Smart-Home-System einfügen. Wer aber lieber auf die Software von Siegenia setzt, kann auch die HomeConnect-App (App-Store-Link) des Unternehmens nutzen, um den Griff zu steuern. Diese bietet weitere Funktionen an, die über die herkömmlichen Matter-Plattformen nicht zur Verfügung stehen.

Der „Siegenia Smart Window Handle Gen. 2“ ist ab sofort für 89,90 Euro zuzüglich Versandkosten in den Farben Weiß und Anthrazit im Shop des Herstellers erhältlich.