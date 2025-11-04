Es ist mittlerweile schon wieder einige Jahre her, dass wir über die spannende Kinderbuch-App Polylino (App Store-Link) bei uns im Blog berichtet haben. Damals, im Jahr 2021, hatte Polylino im Zuge der Coronavirus-Pandemie allen Kindern einen kostenlosen Zugang zum eigenen Service angeboten, um die Kleinen bei geschlossenen Kitas und anderen Betreuungseinrichtungen zu beschäftigen.

Der Dienst kommt vor allem in Kindergärten und Vorschulen zum Einsatz und bietet eine große Auswahl an Kinderbüchern in digitaler Form. Diese wurden, und das ist zweifelsohne das Besondere an Polylino, von Muttersprachlern in verschiedenen Sprachen eingelesen. Einige der Bücher stehen gar in bis zu 50 unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung. So können die Kinderbücher auch problemlos in mehrsprachigen Haushalten zum Einsatz kommen.

Nun gibt es erneut Neuigkeiten vom schwedischen Unternehmen: Die fast 2.000 Bilder- und Kinderbücher, darunter „Petterson & Findus“, „Willi Wiberg“ und auch „Der Rabe Socke“, umfassende Bibliothek von Polylino lässt sich ab sofort in der neuen Version 2.0 aufrufen und nutzen. Das Update steht ab sofort im deutschen App Store für alle Nutzer und Nutzerinnen zur Verfügung. Die App selbst benötigt rund 55 MB an freiem Speicherplatz, ebenso wie iOS/iPadOS 13.0 oder neuer, und kann entgegen der Info im App Store auch in deutscher Sprache genutzt werden.

Jetzt mit Tag- und Nachtmodus, Lesezeichen und Suchfilter

Mit dem nun veröffentlichten Update auf Version 2.0 von Polylino hat das Entwicklerteam nochmal komplett Hand angelegt und neben technischen Optimierungen auch ein komplett neues Design für die App umgesetzt. In v2.0 von Polylino gibt es nun unter anderem auch einen neuen Tag- und Nachtmodus, ebenso wie auch neue Filterfunktionen bei der Suche nach passenden Kinderbüchern. So lassen sich Inhalte nicht nur angenehmer betrachten, sondern auch schneller und bequemer ausfindig machen. Ebenfalls neu in Version 2.0 von Polylino ist auch eine Lesezeichen-Funktion, um beliebte Inhalte für eine weitere spätere Fortsetzung immer griffbereit zu haben.

Zu den weiteren Features von Polylino gehört eine Möglichkeit, Kinderbücher auch für unterwegs offline herunterladen zu können. Das ist insbesondere auf Reisen hilfreich, wenn die Kleinen während längerer Flüge oder im Stau beschäftigt werden wollen. Neben den oftmals zahlreich vorhandenen Sprachversionen der Bücher gibt es auch für viele Nutzer und Nutzerinnen eine kostenlose Anbindung an die örtliche öffentliche Bibliothek. Hat man einen gültigen Bibliotheksausweis vorliegen, kann man sich bei Polylino damit einloggen und die Inhalte ähnlich wie bei der Onleihe gratis verwenden.