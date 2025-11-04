WhatsApp veröffentlicht neue App für die Apple Watch

Erst vor wenigen Tagen angekündigt, steht WhatsApp (App Store-Link) nun offiziell als App für die Apple Watch zum Download bereit. Damit können Nutzerinnen und Nutzer des beliebten Messengers ihre Chats erstmals direkt am Handgelenk verfolgen – ganz ohne ständig das iPhone zücken zu müssen. Voraussetzung ist eine Apple Watch Series 4 oder neuer sowie mindestens watchOS 10.

WhatsApp auf der Apple Watch: Das sind die Funktionen

Anrufbenachrichtigungen : Du siehst, wer anruft, ohne auf dein iPhone schauen zu müssen.

: Du siehst, wer anruft, ohne auf dein iPhone schauen zu müssen. Vollständige Nachrichten : Du kannst komplette WhatsApp-Nachrichten lesen – auch lange Texte sind direkt auf der Apple Watch sichtbar.

: Du kannst komplette WhatsApp-Nachrichten lesen – auch lange Texte sind direkt auf der Apple Watch sichtbar. Sprachnachrichten : Du kannst jetzt Sprachnachrichten aufnehmen und senden.

: Du kannst jetzt Sprachnachrichten aufnehmen und senden. Auf Nachrichten reagieren : Reagiere schnell mit Emojis auf erhaltene Nachrichten.

: Reagiere schnell mit Emojis auf erhaltene Nachrichten. Großartiges Medienerlebnis : Bilder und Sticker werden klar und deutlich auf deiner Apple Watch angezeigt.

: Bilder und Sticker werden klar und deutlich auf deiner Apple Watch angezeigt. Chatverlauf: Beim Lesen von Nachrichten kannst du mehr von deinem Chatverlauf auf dem Bildschirm sehen.

Wie üblich betont WhatsApp, dass dies erst der Anfang sei. Die App soll in Zukunft regelmäßig erweitert und verbessert werden. Gleichzeitig hebt das Unternehmen hervor, dass alle Chats weiterhin durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt bleiben – auch auf der Apple Watch.

Endlich WhatsApp auf der Apple Watch nutzen

Ich freue mich sehr über die neue WhatsApp-App für die Apple Watch, da sie das Nutzererlebnis deutlich verbessert. Gerade unterwegs oder im Alltag ist es praktisch, schnell auf eine Nachricht reagieren oder eine Sprachnachricht senden zu können. Zwar läuft WhatsApp auf der Uhr nicht eigenständig und bleibt auf eine Verbindung zum iPhone angewiesen, dennoch ist die App ein großer Schritt nach vorn – und macht die Apple Watch endlich auch beim Thema Messaging richtig nützlich.

Um die neue Apple Watch-App von WhatsApp nutzen zu können, installiere die neuste App-Version mit der Build-Nummer 25.32.77.