Coca Cola: Der nächste KI-generierte Weihnachtsspot startet

Die „Holidays are Coming“-Weihnachtswerbespots von Coca Cola haben ja eine gewisse Tradition. Für manch einen gehören sie vielleicht gar mandatorisch zur Weihnachtszeit dazu. Bereits im letzten Jahr setzte das Unternehmen auf die KI-Edition seiner bekannten Spots – und bekam mächtig Kritik dafür. Doch auch in diesem Jahr hat man sich nun wieder für einen KI-generierten Weihnachtsspot entschieden. Ob die Fangemeinde den wohl gutheißen mag?

Im letzten Jahr bemängelten die Fans die „gruseligen Gesichter“ der gezeigten Figuren und sprachen gar davon, dass „die Magie nun verloren“ sei. Gruselige Gesichter kommen im diesjährigen Spot nicht vor. Denn hier hat man sich offenbar dazu entschieden, diese Problematik gezielt zu umschiffen und statt Menschen, „süße“ Tiere zu zeigen.

Allerdings kommen diese Tiere weder in einem einheitlichen Stil daher, noch ergibt es sonderlich viel Sinn, dass Eisbären, Faultiere, Pandas und Waschbären in derselben Szenerie auftauchen. Auch die Bewegungen der Tiere sind unnatürlich und wirken, als seien sie billig animiert. Lediglich über die Musik rettet der Clip meiner Meinung nach ein bisschen Rest eines Gänsehautgefühls.

Aber seht selbst:

Produktion binnen eines Monats

Wie das Wall Street Journal berichtet, wollte sich Coca Cola zu den genauen Kosten für die neue Weihnachtskampagne nicht äußern. Coca Colas Chief Marketing Officer, Manolo Arroyo, sagte aber, dass diese Kampagne günstiger gewesen sei, als traditionelle Produktionen. Auch brauche man nun nur noch einen Monat für die Produktion der Kampagne – und nicht, wie zuvor, etwa ein Jahr.

Das Unternehmen gab außerdem an, dass etwa 100 Personen an dem Projekt beteiligt gewesen seien. Das entspricht allerdings in etwa der Anzahl der Personen, die früher an den nicht-KI-generierten Weihnachtsspots gearbeitet haben. Unter den 100 Personen seien auch fünf „KI-Spezialisten“ gewesen, die mehr als 70.000 KI-generierte Clips beigesteuert haben sollen.

Was sagt ihr zu den KI-Tierchen und Coca Colas neuem Ansatz?