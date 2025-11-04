Anzeige. Mit inzwischen mehr als 8.000 Zeitschriften und Magazinen ist Readly Europas führender digitaler Zeitungskiosk. Über die handliche Readly-App sind die Millionen Artikel bequem und intuitiv abrufbar. Wenn das für dich interessant klingt, kannst du Readly aktuell besonders günstig ausprobieren, denn derzeit gibt es einen Monat Readly für sparsame 99 Cent.

Readly ist eine echte Flatrate und keine Abofalle

Das sonst 14,99 Euro teure Abonnement, das monatlich kündbar ist, bietet Zugriff auf namhafte Zeitschriften und Magazine. Wenn dir ein Magazin nicht zusagt, hast du kein Geld verbrannt, da du einfach zum nächsten wechseln kannst. Früher musste man am Kiosk genau entscheiden, für welches Magazin man sein Geld ausgeben wollte. Mit Readly kannst du einfach lesen, was du liebst – und zwar unbegrenzt!

Die Auswahl ist beeindruckend groß

Neben klassischen Magazinen wie CHIP, Computer Bild, Mac Life oder Connect kann man seit Sommer auch die WirtschaftsWoche in Readly lesen. Auch große Namen wie National Geographic, Forbes, Auto Bild, Playboy, Rolling Stone oder das Time Magazine sind dabei. Erst kürzlich hat Readly neue Kinderzeitschriften hinzugefügt, zum Beispiel Prinzessin Lillifee, Käpt’n Sharky, Lissy PONY, TOP11 sowie Tiermagazine wie Pferd & Co., Total tierlieb! und Dinosaurier. Durch die große Auswahl richtet sich Readly an die ganze Familie – und da man bis zu fünf Profile anlegen kann, kann die ganze Familie ohne Zusatzkosten mitlesen.

KI empfiehlt ähnliche Inhalte

Mit der integrierten Künstlichen Intelligenz ist es einfacher als je zuvor, neue Inhalte zu entdecken. Je mehr Artikel du liest, desto besser kann die KI basierend auf deinen Interessen passende Themen, Zeitschriften, Inhalte und Artikel vorschlagen. So bleibt man nicht nur mit Themen in Kontakt, die man ohnehin favorisiert, sondern entdeckt auch unbekannte Titel, die zum Inspirieren anregen.

Readly funktioniert auch im Funkloch

Wenn in der U-Bahn, im Flugzeug oder im Ausland weder Mobilfunk noch WLAN funktionieren, kann man Ausgaben vorab offline verfügbar machen, um diese zum Beispiel auf Reisen zu genießen. Da sich das Abonnement mit bis zu fünf Profilen auf bis zu fünf Endgeräten konfigurieren lässt, kann die ganze Familie ohne Zusatzkosten das Angebot wahrnehmen. Da jedes Profil eigenständig ist, kommen diese nicht mit den Interessen der anderen Familienmitglieder in Konflikt.

Jetzt günstig lesen

Dein Interesse ist geweckt und du hast Lust auf Readly bekommen? Dann greif beim aktuellen Angebot zu, bei dem der erste Monat nur 99 Cent kostet. Du kannst alle Funktionen nutzen, alle Magazine lesen und Readly im vollen Umfang entdecken. Nach Ablauf verlängert sich das Abonnement für 14,99 Euro pro Monat, wenn keine Kündigung ausgesprochen wird.