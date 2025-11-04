JBL Junior FREE: Neuer Open-Ear-Kopfhörer speziell für Kinder

Das Unternehmen JBL ist bei uns im Blog vor allem für Audioprodukte wie Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher für Erwachsene bekannt. Nun hat man allerdings mit dem neuen JBL Junior FREE einen neuen Open-Ear-Kopfhörer für Kinder präsentiert, der noch in diesem Monat in drei Farben im deutschen Handel erhältlich sein wird.

„Mit der Kombination von JBL OpenSound und JBL Safe Sound schafft der JBL Junior FREE ein sicheres und unterhaltsames Hörerlebnis für eine neue Generation. Mit seinem Open-Ear-Design, erweiterten elterlichen Steuerungsmöglichkeiten für Lautstärke und Nutzungsdauer sowie einem farbenfrohen, verspielten Design liefert der JBL Junior FREE kindgerechten JBL Sound speziell für kleine Ohren.“

So berichtet der Hersteller über die eigene Neuerscheinung. Der JBL Junior FREE will für sicheren Hörgenuss bei Kindern und ein gutes Gefühl bei den Eltern sorgen. Die JBL OpenSound-Technologie sorgt für hochwertigen Sound, ohne den Gehörgang zu verschließen. So können Kinder beim E-Learning, Videoschauen oder Musikhören konzentriert bleiben und gleichzeitig ihre Umgebung weiterhin wahrnehmen.

Mit der JBL Safe Sound-Funktion behalten Eltern gleichzeitig die Kontrolle über das Hörverhalten ihrer Kinder. Über die JBL Headphones-App lassen sich Lautstärke- und Zeitlimits festlegen sowie Echtzeitindikatoren und tägliche oder wöchentliche Aktivitätsberichte abrufen, um gesundes und sicheres Hören zu fördern. Der JBL Junior FREE kommt zudem auf eine maximale Lautstärke von 85 dB, um die Ohren der kleinen User zu schonen.

Bequemer Sitz für kleine Ohren

Das Open-Ear-Design des JBL Junior FREE wurde speziell für kleine Ohren entwickelt und getestet, um einen optimalen Sitz und hohen Tragekomfort zu gewährleisten. Er ist ideal für lange Autofahrten oder Lerneinheiten zu Hause und sorgt mit weichem Silikonmaterial und einem leichten Design für einen bequemen Sitz. Der Nackenbügel passt sich flexibel an das Wachstum der Kinder an und sorgt für Audiospaß, egal wie schnell die Kleinen größer werden.

Zudem gibt es robuste, kinderfreundliche Tasten, ein spritzwassergeschütztes Design nach IPX4, eine kabellose Bluetooth-Konnektivität für ungestörten Musikgenuss mit Multipoint-Verbindung, und eine bis zu zehnstündige Akkulaufzeit. Letztere kann über eine Schnellladefunktion von zehn Minuten um weitere drei Stunden erweitert werden.

Die Verpackung von JBL Junior FREE wurde gestaltet, um die Kreativität der Kinder zu fördern: Der Innenkarton lässt sich in einen praktischen Handyhalter verwandeln, während bunte Sticker mit Figuren und Buchstaben zur individuellen Gestaltung einladen. Der JBL Junior FREE wird ab diesem November in den Farben Lila, Türkis und Pfirsich für 79,99 Euro erhältlich sein. Amazon listet die türkise, lila- und pfirsichfarbene Farbvariante bereits zum Preis von jeweils 69,99 Euro. Der Versand soll ab Anfang Dezember erfolgen. Auf der deutschen Website von JBL ist die Neuerscheinung noch nicht zu finden, dies dürfte sich aber in Kürze ändern.