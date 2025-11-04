Anfang September dieses Jahres hat der Hersteller Amazfit die neue Amazfit T-Rex 3 Pro erstmals auf der IFA-Messe in Berlin vorgestellt. Die Smartwatch eignet sich primär für Extrem- und Outdoor-Sport und ist daher mit robusten, hochwertigen Materialien sowie einer langen Akkulaufzeit von bis zu 25 Tagen und einem präzisen Tracking ausgestattet.

Nun hat Amazfit bekanntgegeben, dass es ab sofort auch ein kleineres 44 mm-Modell der Amazfit T-Rex 3 Pro geben wird, das insbesondere für schmalere Handgelenke entwickelt wurde. Das bisherige verfügbare Exemplar der T-Rex 3 Pro kommt auf satte 48 mm und ein Gewicht von 52 Gramm ohne Armband, was gerade bei kleineren Personen oder dünnen Frauen-Handgelenken viel zu klobig wirkt. Daher hat Amazfit mit der kompakteren 44 mm-Variante nun etwas nachgebessert, allerdings auch auf Kosten der Akkulaufzeit.

Die neue Amazfit T-Rex 3 Pro in 44 mm kommt auf eine typische Akkulaufzeit von bis zu 17 Tagen anstelle von bis zu 25 Tagen bei der T-Rex 3 Pro mit 48 mm. Der präzise GPS-Modus hält beim kleineren Modell bis zu 26 Stunden durch, beim größeren sind es bis zu 38 Stunden. Mit Maßen von 44,8 x 44,8 x 13,2 mm ist die neue Variante auch deutlich kleiner und wiegt mit knapp 47 Gramm auch weniger als der große Bruder. Das aus Titan Grad 5 gefertigte Gehäuse soll die Outdoor-Smartwatch zudem besonders widerstandsfähig machen.

AMOLED-Display mit Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits

Das klare 1,32-Zoll-AMOLED-Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits und passt sich automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse an. Außerdem verfügt die Smartwatch über praktische Outdoor-Funktionen wie einen Nacht- und Handschuhmodus, eine Taschenlampe, Lautsprecher, ein Mikrofon und Notruf. Die Sportuhr läuft mit einer Akkuladung bis zu 17 Tage, besteht Temperaturen von -30 °C bis +70 °C und eignet sich mit einer Wasserdichtigkeit von 10 ATM für Tauchgänge bis zu 45 Metern Tiefe.

Für eine präzise Navigation sorgen sechs Satellitensysteme und eine doppelte zirkular polarisierte Antenne, um Entfernung, Tempo und Geschwindigkeit erfassen zu können. Der neuste BioTracker 6.0 PPG-Sensors gewährleistet das genaue Tracking von Training und Gesundheitsdaten. Der BioCharge Energy Score zeigt darüber hinaus in Echtzeit den individuellen Ermüdungsgrad an. Während des Ausdauertrainings kann so sogar die aktuelle Leistung mit früheren Trainingseinheiten verglichen werden. Die T-Rex 3 Pro 44 mm bietet zudem über 180 Sportmodi sowie die Anbindung an Peripheriegeräte wie Herzfrequenzgurte, Tachometer und mehr, ebenso externe Anbieter, darunter neu auch Stryd.

Die 44-mm-Edition der T-Rex 3 Pro kommt in zwei Schritten auf den deutschen Markt: Seit Ende Oktober erhältlich ist die Schwarz-Gold-Edition; Mitte November folgt die Version in Arktis-Gold. Die Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm ist für 399,90 Euro erhältlich, unter anderem bei Amazon und auch auf der Amazfit-Website.