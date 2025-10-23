Spooky Express: Neues Puzzlespiel im Grusel-Look

Halloween steht kurz bevor und vielleicht haben eure Kinder schon ihre gruseligen Kostüme parat. Wollt ihr selbst noch ein bisschen in die richtige Stimmung kommen, kann ich euch das liebevoll gestaltete und unterhaltsame Puzzlespiel „Spooky Express“ (App-Store-Link) ans Herz legen, das euch zum Gleisbauer in „Trainsylvania“ macht. Hier gilt es, Vampire, Zombies und andere Monster sicher nach Hause zu befördern.

Dabei hat jedes Monster sein eigenes, spezielles Zuhause: Der Vampir muss natürlich zu seinem Sarg, der Zombie zu seinem Grab und so weiter. Ihr müsst dem Zug den Weg bahnen und das jeweilige Monster zu seinem Zuhause befördern, ohne dass ihr euch den Weg zum nächsten Level abschneidet. Es gilt also, die Gleise geschickt zu verlegen, um von A nach B zu kommen.

Insgesamt könnt ihr in Spooky Express euer Können in mehr als 200 Leveln unter Beweis stellen. Dabei erwarten euch unterschiedliche, liebevoll gestaltete Szenerien wie die Kürbis-Koppel oder das Höllische Herrenhaus. Der Schwierigkeitsgrad der Rätsel nimmt dabei zu und ihr müsst immer mehr Fahrgäste an ihr Ziel bringen.

Der Soundtrack des Spiels fügt sich perfekt in die Spielwelt ein und ist ideal auf diese abgestimmt. Das Design ist gruselig-niedlich und sehr detailreich. Gespickt ist Spooky Express außerdem mit kleinen Comics von David Hellman und Zac Gorman.

Vollversion von Spooky Express für 6,99 Euro

Spooky Express könnt ihr kostenlos im App Store laden und kostenfrei anspielen. Die Vollversion bekommt ihr für einmalig 6,99 Euro, was ich mit Blick auf die Qualität und den Umfang des Spiels in Ordnung finde. Dafür müsst ihr euch auch nicht mit Werbeanzeigen oder weiteren In-App-Käufen rumärgern.

Spooky Express ist auch in deutscher Sprachversion verfügbar und kann auf allen iPhones und iPads gespielt werden, die über einen A12-Chip verfügen und auf denen mindestens iOS 14.0 läuft.