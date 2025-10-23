SwitchBot: Neue Matter-fähige Lichtserie vorgestellt

Das Unternehmen SwitchBot ist bei uns im Blog schon mehrfach in Erscheinung getreten und macht vor allem mit Produkten für das Smart Home auf sich aufmerksam. Nun hat SwitchBot eine neue Reihe an Matter-fähigen Lichtprodukten vorgestellt, die sich nahtlos in das eigene Zuhause einbinden und sich über Matter-over-WiFi in verschiedenen Systemen bequem ansteuern lassen. Wir stellen die Neuheiten vor.

RGBIC-Serie: Intelligentes und ausdrucksstärkeres Licht

Mit der RGBICWW-Stehlampe, dem RGBICWW-Lichtband und dem RGBIC-Neonlichtschlauch (nur NA) ermöglicht die gesamte RGBIC-Serie dynamische Farbeffekte, die mit herkömmlichen RGB-Lichter nicht erzielt werden können.

Die SwitchBot RGBICWW-Stehlampe verfügt über RGB, Kaltweiß und Warmweiß mit unabhängiger Segmentsteuerung, um dynamische Mehrfarbeneffekte oder sanfte Umgebungsfarben zu erzeugen. Mit einer Höhe von 1,35 Meter kann das Gerät sowohl vertikal als auch horizontal verwendet werden und bietet eine 100 Grad-Weitwinkel-Lichtverteilung für eine ausgewogene Ausleuchtung.

Angebot SwitchBot Matter RGBICWW Stehlampe Wohnzimmer, Warm- & Kaltweiß, Floor Lamp Dimmbar... RGBIC Stehlampe mit Matter: SwitchBot LED Stehlampe unterstützt Matter und ermöglicht so eine nahtlose Sprachsteuerung über Apple Home, Alexa,...

RGBICWW-Lichteffekt: Genießen Sie die fortschrittliche RGBIC-Pixelsteuerung für mehrschichtige, fließende Farben mit einer Dimmbarkeit von 1–100...

Die SwitchBot RGBICWW-Lichtband verfügt ebenfalls über RGB, Kaltweiß und Warmweiß mit unabhängiger Segmentsteuerung für die Lichteffekte. Dieser 5 Meter lange Lichtstreifen kann alle 12,5 cm gekürzt werden und bietet dank PU-Beschichtung und Wasserdichtigkeit nach IP44 eine lange Haltbarkeit.

Angebot SwitchBot RGBICWW LED Strip 5M, 72LEDs/m Matter LED Streifen Kompatibel mit Apple... Matter-zertifiziert für nahtlose Multi-Plattform-Kompatibilität: Das SwitchBot RGBICWW LED Strip ist Matter-zertifiziert für WLAN und lässt sich...

RGBICWW Lichteffekt: Mit RGB+IC-unabhängigen Chips können SwitchBot LED Lichtleisten gleichzeitig mehrfarbige Effekte auf einer einzigen Leiste...

Und nicht zuletzt verfügt der SwitchBot RGBIC Neonlichtschlauch über einen integrierten Drahtrahmen mit unabhängiger Segmentsteuerung, der Flexibilität für kreative Designs bietet, ohne dass zusätzliches Zubehör erforderlich ist. Mit einer Länge von 2 Metern kann man die Leiste frei biegen, formen und Muster anpassen, um sie an jeden Raum oder persönlichen Stil anzupassen. Jedes Licht der Serie verfügt über 16 Millionen Farben, 26 voreingestellte Szenen, 8 Lichteffekte und 25.000 Betriebsstunden, was sie laut SwitchBot „perfekt für Gaming-Setups, Heimkinos oder festliche Anlässe“ macht.

RGB-Serie: Minimalistisches Design mit tollen Effekten

Die RGB-Serie konzentriert sich auf eine Alltagsbeleuchtung, die sich mit der SwitchBot Stehlampe und dem LED-Lichtband 3 an jede Umgebung anpasst. Mit RGB-, Kaltweiß- und Warmweiß-Beleuchtung bieten beide Modelle Farbtöne, die sich zum Lesen, Arbeiten oder Entspannen eignen.

Die SwitchBot Stehlampe ist 1,35 Meter hoch, bietet einen 100°-Weitwinkel-Lichtstrahl und kann vertikal oder horizontal verwendet werden, um sich verschiedenen Raumaufteilungen anzupassen. Das SwitchBot LED-Lichtband 3 ist 5 Meter lang und kann alle 12,5 cm gekürzt werden, so dass es sich leicht an Wände, Regale oder Unterhaltungsanlagen anpassen lässt. Außerdem verfügt es über eine strapazierfähige PU-Beschichtung und die Schutzart IP44, was eine lange Lebensdauer gewährleisten soll.

Mit stufenloser Dimmung, Farbanpassung, 16 voreingestellten Themen und 5 Farbeffekten bieten beide Geräte sanfte Übergänge für jede Einstellung, vom gemütlichen Abendlicht bis zum hellen Arbeitsbereich.

SwitchBot Matter Stehlampe Wohnzimmer, RGBCCT Floor Lamp Dimmbar mit APP... Smarte Stehlampe mit Matter: Die SwitchBot LED Stehlampe unterstützt Matter und ermöglicht eine nahtlose Sprachsteuerung über Apple Home, Alexa,...

Vielseitige Platzierung: Stellen Sie die SwitchBot Stehlampe vertikal auf, um ein elegantes, minimalistisches Design zu erhalten, das Ihrem Wohnraum...

SwitchBot Matter LED Strip 5M, 72LEDs/m RGBCCT LED Streifen mit APP Fernbedienung,... Nahtlose Matter- & Multi-Plattform-Integration: SwitchBot LED Strip ist für Matter über Wi-Fi zertifiziert und funktioniert mit HomeKit, Alexa,...

3-in-1 RGBCCT Beleuchtung: Aufgerüstet mit RGB-, Kaltweiß- und Warmweiß-LEDs (72/m) bietet das SwitchBot LED Leiste 16+ Millionen Farben und reine...

Kerzenwärmer Lampe: Weltweit erstes Matter-over-WiFi-Produkt

Als weltweit erster intelligenter Kerzenwärmer mit Matter-over-WiFi-Technologie schmilzt er Kerzen mit sanfter Wärme statt mit Flammen und schafft so eine gemütliche Atmosphäre ohne Rauch, Ruß oder offene Feuergefahr. Die Lampe ist mit Kerzen mit einem Durchmesser von bis zu 9,5 cm und einer Höhe von bis zu 14 cm kompatibel. Dank der einstellbaren Helligkeit und Timer-Einstellungen kann man sowohl die Beleuchtung als auch die Duftintensität feinabstimmen. Die Kerzenwärmer Lampe lässt sich mit anderen SwitchBot-Geräten verbinden, um Routinen zu automatisieren – beispielsweise das Dimmen der Beleuchtung und das Abspielen entspannender Musik, während das Kerzenlicht den Raum erwärmt.

Alle Produkte der neuen Serie sind Matter-zertifiziert, so dass Nutzer und Nutzerinnen Farbe, Helligkeit und Temperatur direkt über ihre bevorzugten Smart Home-Plattformen steuern können. Jede Leuchte kann lokal ohne Internetverbindung betrieben werden, was schnellere Reaktionen und mehr Privatsphäre gewährleistet. Die Lichtserie kann zudem direkt ins SwitchBot-Ökosystem integriert werden und unter anderem mit dem Präsenzsensor, Lock Ultra oder Hub 3 koppeln, um adaptive Umgebungen für den Alltag zu schaffen.

Preise und Verfügbarkeiten

Die SwitchBot Matter-fähige Lichtserie ist bereits über die offizielle SwitchBot-Website und bei Amazon erhältlich. Die RGBICWW-Stehlampe (Amazon-Link) kostet 89,99 Euro, das RGBICWW-Lichtband (Amazon-Link) ist für 49,99 Euro zu haben. Die RGB-Stehlampe (Amazon-Link) lässt sich für 84,99 Euro erwerben, das LED Lichtband 3 (Amazon-Link) für 44,99 Euro. Die Kerzenwärmer Lampe wird bald bei Amazon zum Preis von 49,99 Euro erhältlich sein, kann aber schon jetzt im SwitchBot-Webshop mit Rabatt für 39,99 Euro bestellt werden. Auch die anderen vier Produkte werden in der Halloween-Zeit vom 21. bis zum 31. Oktober vergünstigt angeboten.