Govee Christmas Cone Tree: Bis zu 370 bunte LEDs

Wer in dieser Woche einen Blick in den Kalender wirft, wird schnell feststellen, dass nur noch zwei Monate bis Weihnachten bleiben. Falls ihr noch ein wenig neue Beleuchtung braucht, dann hat Govee die überarbeitete Version des Govee Christmas Cone Tree auf Lager. Wir haben diesen etwas anderen Weihnachtsbaum schon für euch ausprobiert.

Der Govee Christmas Cone Tree ist in zwei verschiedenen Farben und Größen verfügbar, insgesamt in drei Varianten. Der 1,82 Meter hohe Baum verfügt über 316 LEDs und kostet derzeit mit Coupon 134,99 Euro (Amazon-Link). Das Gehäuse und die Kabel sind entweder weiß oder schwarz. Die 2,28 Meter große Variante ist lediglich in schwarzer Farbe verfügbar und bietet euch 370 LEDs für 199,99 Euro. Einen Rabatt gibt es hier derzeit nicht.

So klappt der Aufbau des Govee Christmas Cone Tree

Der LED-Baum von Govee kommt in einer recht kompakten Verpackung und muss erst einmal aufgebaut werden. Das ist auch dank der gut bebilderten Anleitung aber keine große Herausforderung und ist ohne Werkzeug möglich. Zunächst wird der Standfuß ausgeklappt und danach die Stangen eingesteckt, bevor man die LEDs aufhängt und spannt. Das alles ist selbst ohne großes Geschick in weniger als 10 Minuten erledigt.

Wenn man den Govee Christmas Cone Tree auf einem festen Untergrund aufstellen möchte, liefert Govee einen kleinen Sack mit, der mit Wasser gefüllt wird und der Beschwerung dient. Auf Rasen oder im Beet können die mitgelieferten Erdspieße verwendet werden. Dank IP67 steht einer Verwendung im Außenbereich nichts im Wege.

Nur eine Sache gefällt mir lediglich bedingt: Die Stromversorgung ist ganz oben angebracht und baumelt durch den Baum nach unten. Das Kabel kann lediglich manuell mit Kabelbindern an der langen Stange befestigt werden. Schicker wäre es definitiv, wenn die Stromversorgung unten beginnen oder durch das Gestänge geführt werden würde.

Das ist mein ganz persönlicher Horror

Da die Anbindungen an Apple Home (über Matter), Amazon Alexa und Google Home relativ begrenzt sind, etwa auf eine durchgängige Farbe, kommt man am Ende des Tages nicht um die Govee-App herum. Und hier fängt mein ganz persönlicher Horror an.

Einfache Farben über den gesamten Govee Christmas Cone Tree kann man zwar problemlos auswählen. Keine Chance hat man dagegen, einen schicken Farbverlauf selbst zu erstellen. Einen Regenbogen, wie auf der Verpackung zu sehen? Habe ich nicht hinbekommen. Ich kann es nicht oft genug sagen: Die Gradient-Funktion, die Philips Hue in den Farbkreis in seiner App eingebaut hat, ist einfach die beste Lösung.

Bei Govee gibt es über 80 fertige Szenen, die buntes Licht in euer Wohnzimmer oder euren Garten bringen. Die allermeisten davon sind aber einfach viel zu dynamisch, als dass man sie über einen längeren Zeitraum ertragen kann. Immerhin sind sie perfekt geeignet, um die Nachbarn ordentlich zu nerven.

Das Fazit: Tolle Hardware, komplizierte Steuerung

Aufbau und Hardware machen letztlich einen guten Eindruck, auch wenn ich bisher nicht beurteilen kann, wie es nach mehreren Wochen bei Regen, Schnee und Frost im Außenbereich aussieht. Obwohl nur RGB-LEDs und keine weißen Lichtpunkte verbaut sind, ist die Darstellung von Weißtönen recht ordentlich. Lediglich die bei „Gradient“-Produkten unnötig komplizierte Govee-App trübt den Spaß meiner Meinung nach bedeutend.