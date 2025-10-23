appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 23. Oktober (1 News)

Ab dem 26. Oktober können mehr als 10 Millionen Haushalte in Deutschland neue Glasfaser-Angebote von Vodafone buchen. Neue Download-Bandbreiten von 150 (statt bislang 100), 300 (statt bislang 250) und 600 Mbit/s (statt bislang 500) und bis zu dreifach höhere Upload-Geschwindigkeiten machen das neue Portfolio gegenüber den bisherigen Tarifen deutlich leistungsstärker. Um den Umstieg auf das schnellste Internet noch einfacher und attraktiver zu machen, senkt Vodafone die Preise für die schnellsten Gigabit-Tarif um 10 Euro.