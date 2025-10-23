iPhone Air jetzt für unter 1.000 Euro erhältlich

Als Apple das iPhone Air im September vorstellte, startete das dünnste iPhone aller Zeiten mit einem Preis von 1.199 Euro. Bei Amazon geht es seit Anfang Oktober stetig bergab: Zunächst auf 1.147 Euro, dann auf 1.079 Euro. Mittlerweile ist die Schallmauer geknackt und ihr könnt das iPhone Air für nur 999 Euro kaufen. 17 Prozent günstiger als direkt bei Apple.

Zur Auswahl stehen die drei Farben Space Schwarz, Himmelblau und Lichtgold mit jeweils 256 GB Speicherplatz. Lediglich Wolkenweiß ist derzeit nicht lieferbar und damit auch nicht für unter 1.000 Euro erhältlich. Mit 512 GB Speicherplatz fällt die Ersparnis bei Amazon mit maximal 8 Prozent nicht so groß aus.

Dank des Titangehäuses wiegt das 5,6 Millimeter dünne iPhone Air nur 165 Gramm und ist mit robustem Ceramic Shield 2-Glas ausgestattet. Das 6,5-Zoll Display bietet 120 Hertz, HDR und bis zu 3.000 Nits Helligkeit. Im Inneren arbeitet der A19 Pro-Chip mit 6-Core-CPU, 5-Core-GPU und 16-Core-Neural Engine. Die 48 MP-Kamera liefert 4K-Videos. Ebenfalls mit dabei sind Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und natürlich 5G. Die Akkulaufzeit wird von Apple mit 27 Stunden angegeben.

Produktion des iPhone Air wird bereits stark reduziert

Obwohl die Daten beeindruckend sind und die allermeisten Nutzer locker mit der einfachen Kamera auskommen dürften, verkauft sich das iPhone Air anscheinend schleppend. Apple scheint darauf bereits reagiert und die Produktion reduziert zu haben. Nikkei Asia berichtet, dass das Niveau der Produktion bereits auf ein Level zurückgefahren wurde, das dem eines Produkts am Ende des Produktzyklus entsprechen würde. Laut Quellen soll die Produktion im November nur noch 10 Prozent der Menge aus September betragen. Im Gegensatz dazu wurde die Produktion der anderen drei iPhone Modelle sogar erhöht.

Das iPhone Pro und iPhone Pro Max liefert Apple in Deutschland in vielen Konfigurationen erst in der zweiten oder dritten Novemberwoche. Ähnlich lange muss man beim iPhone 17 warten. Das iPhone Air kann dagegen am nächsten Tag geliefert werden.