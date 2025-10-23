Hijack: Zweite Staffel der spannenden Erfolgsserie startet 2026

Verglichen mit anderen Streaming-Diensten habe ich auf Apple TV noch nicht sonderlich viel geschaut. An ein Highlight erinnere ich mich aber gerne zurück: Hijack. Als Sam Nelson, gespielt von Idris Elba, 2023 in einem entführten Flugzeug unterwegs war, habe ich die sieben Folgen quasi am Stück angeschaut. Vor lauter Spannung konnte ich einfach nicht anders.

Nun steht die zweite Staffel in den Startlöchern, wie Apple in einem kurzen Trailer verrät. Angekündigt wurde die Fortsetzung ja bereits Anfang 2024. Nun steht auch der genaue Termin fest: Am 14. Januar 2026 wird es die erste Folge geben. Sam Nelson wird dann in Berlin mit der U-Bahn unterwegs sein, auch eine Bombe ist in dem kurzen Trailer bereits zu sehen.

Wie sagte John McClane schon vor etlichen Jahren? „Dieselbe Scheiße passiert demselben Mann zum zweiten Mal.“ Auch auf Social Media gibt es bereits zahlreiche witzige Kommentare. Beispielsweise die Vermutung, dass die dritte Staffel auf einem Kreuzfahrtschiff spielen könnte. Bevor wir so weit sind, solltet ihr euch aber erst einmal die erste Staffel ansehen, falls ihr das noch nicht gemacht habt.

Darum geht es im ersten Teil von Hijack

Hijack begleitet in „Echtzeit“ die dramatische Entführung eines Passagierflugzeugs auf dem Weg von Dubai nach London. Im Zentrum steht Sam Nelson, ein erfahrener Verhandlungsführer, der seine Fähigkeiten einsetzt, um die Situation an Bord ohne Gewalt zu lösen. Während sich die siebenstündige Flugzeit entfaltet, spitzt sich die Lage immer weiter zu. Nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden, wo Behörden und Familie fieberhaft versuchen, die Kontrolle zurückzugewinnen.

Die Serie kombiniert dabei Tempo und Spannung gleichermaßen. Jede Episode deckt ungefähr eine Stunde der Flugzeit ab, wodurch ein intensives Echtzeitgefühl entsteht. Hijack punktet mit seiner Atmosphäre, cleveren Wendungen und auch mit Idris Elba, der als charismatischer, aber verletzlicher Held zwischen Moral und Überlebensinstinkt balanciert.