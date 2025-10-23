Sam Sung hat seinen Namen geändert. Damit ist natürlich nicht der Elektronik-Riese Samsung gemeint, sondern der ehemalige Apple-Mitarbeiter. Vorname Sam, Nachname Sung. Der mittlerweile 36-jährige ehemalige Apple-Mitarbeiter heißt schon eine ganze Weile Sam Struan, wie nun nach einem Bericht von Business Insider bekannt wurde.

Mit Anfang 20 arbeitete Sam Struan zunächst in seiner Heimat Glasgow in einem lokalen Apple Store, bevor er nach Vancouver umzog und auch dort weiter in einem Apple Store arbeitete. Damals unter dem Namen Sam Sung, was für einen Apple-Mitarbeiter natürlich definitiv kurios ist.

2012 teilte jemand seine Visitenkarte aus dem Apple Store auf Reddit und der Post ging viral. Sam Sung nahm die Sache damals erst gar nicht wirklich wahr, auch wenn er viele Mitteilungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis bekam. „Es war 2012, und ich hatte noch nie von Reddit gehört. Ich war nicht in sozialen Medien unterwegs, außer auf LinkedIn, also dachte ich, der Link wäre ein Betrugsversuch und hab ihn einfach ignoriert“, erinnert er sich.

Reporter suchen Sam Sung im Apple Store

Auch sein Arbeitgeber wurde auf die Sache aufmerksam und es folgten einige verpasste Anrufe aus dem Apple Store. Vor dem Rückruf dachte Sam Sung, er würde seinen Job verlieren. „Ich war noch ganz am Anfang meiner Karriere und dachte zuerst, dass jemand was über mich online gepostet hat, das mit der Arbeit zu tun hat, und dass ich gefeuert werden würde. Wenn ich jetzt zurückblicke, ist das echt lustig, weil ich wahrscheinlich so sicher in meinem Job war wie nie zuvor. Hätte Apple mich gefeuert, hätte das noch mehr Aufregung verursacht.“

Kurze Zeit später wurde Sam Sung dann von einem Reporter im Apple Store angesprochen, worauf er von Apple für einige Zeit aus dem Store genommen wurde. „Die Kollegen sollten mich nicht identifizieren, wenn Leute reinkamen und nach mir fragten. Kurz danach hatte ich keinen Zugriff mehr auf meine Visitenkarten.“ Wenn im Apple Store nach ihm gefragt wurde, hat er sich nicht mehr als Sam Sung zu erkennen gegeben, am Telefon hat ihm dabei sein schottischer Akzent geholfen. 2013 hat er Apple dann verlassen, weil er nicht weiter im Verkauf arbeiten wollte.

Kurze Zeit später hat Sam Sung seinen Namen in Sam Struan geändert. „Bevor ich viral ging, hatte ich nicht daran gedacht, einen neuen Namen anzunehmen, aber dieser Moment hat alles verändert. Es ist nicht so, als wäre man für großartige Arbeit oder als Philanthrop bekannt; es war nur ein Online-Witz.“ Seine ganze Geschichte könnt ihr im Business Insider nachlesen.