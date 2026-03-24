Wirft man einen Blick zurück, hat Apple mit dem iPhone mini und dem iPhone Plus den Markt sondiert, die Experimente jedoch später als gescheitert eingestuft. Zuletzt hat das iPhone Air das iPhone 16 Plus abgelöst. Obwohl es durchaus Kritik am bislang dünnsten iPhone gibt, scheint die Entscheidung von Apple richtig gewesen zu sein – zumindest, wenn man den Ergebnissen einer unabhängigen Analyse Glauben schenkt.

Die von Ookla bereitgestellten Daten zeigen, dass das iPhone Air im vierten Quartal 2025 in den USA einen Anteil von 6,8 Prozent erreichte. Das ist ein deutlicher Anstieg, denn das iPhone 16 Plus kam im gleichen Zeitraum nur auf 2,9 Prozent. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Verkaufszahlen, sondern um Statistiken aus Geschwindigkeitstests, da hinter Ookla die Plattform speedtest.net steht.

Erfolg geht teilweise zulasten der Pro-Modelle

Ein Teil der Nachfrage scheint vom kleineren Pro-Modell zum iPhone Air gewandert zu sein, da einige Nutzer bewusst auf High-End-Features verzichten. Stattdessen entscheiden sie sich für das schlankere Design, obwohl Kamera und Leistung etwas schwächer ausfallen.

Das größere Pro-Max-Modell bleibt hingegen stabil, sodass sich hier kaum Verschiebungen zeigen.

Apple lernt aus früheren Fehlschlägen

Apple hatte in der Vergangenheit mehrere Versuche unternommen, ein viertes iPhone-Modell erfolgreich zu etablieren, allerdings blieben viele Varianten hinter den Erwartungen zurück. Weder das kompakte iPhone mini noch die größeren Plus-Modelle konnten sich langfristig durchsetzen.

Das iPhone Air scheint diesen Trend nun zu durchbrechen, da es ein klareres Profil bietet.

International noch gefragter

Außerhalb der USA fällt die Nachfrage teilweise sogar noch stärker aus, sodass das iPhone Air in mehreren Märkten besonders gut abschneidet. Dadurch zeigt sich, dass das Konzept auch international funktioniert und nicht nur regional gefragt ist.