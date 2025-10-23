18-Zoll-Foldable iPad von Apple: Release erst 2029 und Kosten bis zu 3.000 USD

Apple entwickelt laut mehreren Quellen ein großes und faltbares iPad, das über eine Displaygröße von satten 18 Zoll verfügen soll. Nun gibt es einen neuen Bericht von Bloombergs Mark Gurman, der nahelegt, dass das Modell sich noch bis 2029 verzögern könnte, da Apple aktuell Entwicklungsschwierigkeiten habe.

Wie Gurman berichtet, wollte Apple das Foldable iPad bereits 2028 auf den Markt bringen. Allerdings sorgen offenbar Probleme mit dem Gewicht und der Bildschirm-Technologie dafür, dass das Gerät erst 2029 veröffentlicht werden könnte. Bei Bloomberg heißt es dazu:

„Das Unternehmen arbeitet mit Samsung Display Co. zusammen, um das etwa 18 Zoll große Panel für das Gerät zu entwickeln, das die bei faltbaren Displays auftretenden Falten minimiert. Die Ingenieure sind besorgt über das Gewicht und die Display-Technologie der faltbaren iPad-Prototypen […].“

Zudem befürchtet man, dass sich die Kosten für das Gerät auf etwa 3.000 US-Dollar summieren könnten, und selbiges 3,5 Pfund, das entspricht knapp 1,6 Kilogramm, wiegen könnte. Allein ein faltbares OLED-Display könnte massiv zu den Gesamtkosten beitragen, die in etwa drei Mal so teuer wären wie ein 11″ iPad Pro.

Laut „Personen, die an dem Projekt beteiligt sind“, soll das Foldable iPad große Ähnlichkeiten zum Huawei MateBook Fold aufweisen. Letzteres ist ein faltbares 18-Zoll-Tablet, das das chinesische Unternehmen in diesem Mai vorgestellt hat. Das MateBook Fold wiegt etwa 1.130 Gramm, und ist damit deutlich leichter als ein mögliches Foldable iPad von Apple, und wird derzeit in China für etwa 2.900 Euro angeboten.

In der Zwischenzeit könnte Apple noch vor dem Foldable iPad ein anderes faltbares Gerät auf den Markt bringen, ein iPhone mit faltbarem Display, das möglicherweise schon als Teil des iPhone 18-Lineups im nächsten Jahr erscheinen soll. Andere Gerüchte sagen allerdings aus, dass sich auch hier die Entwicklungsarbeit verzögert. Man darf also weiterhin gespannt sein, wann wir endlich Apples erstes faltbares Gerät in den Händen halten dürfen.

Fotos: Huawei.