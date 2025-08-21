Neues Apple-Video: So unterstützt das iPhone Menschen mit Parkinson

Apple hat ein neues Video veröffentlicht, in dem gezeigt wird, wie der Aktionsmodus des iPhones an Parkinson erkrankten Menschen hilft, Videos aufzunehmen, ohne, dass diese Verwackeln. Auch weitere Bedienungshilfen des iPhones werden in diesem Zusammenhang vorgestellt. „No Frame Missed“ heißt der Clip und ist ab sofort auf YouTube verfügbar.

Menschen, die unter einem Tremor leiden, wie es unter anderem bei Parkinson häufig der Fall ist, können ihre Hände nicht in jeder Situation so ruhig halten, wie sie möchten. Um dennoch Videos mit dem iPhone aufnehmen zu können und das iPhone trotz des Tremors bedienen zu können, stellt Apple bestimmte Bedienungshilfen bereit und zeigt in „No Frame Missed“, wie auch der Aktionsmodus dabei helfen kann, Videos ohne Verwackeln aufzunehmen.

No Frame Missed stammt aus der Feder des Fotografen und Regisseurs Renato Amoroso, der in dem von Apple beauftragten Kurzfilm auf berührende Weise vier an Parkinson erkrankte Menschen portraitiert und dokumentiert, wie sie dank des Aktionsmodus und der Sprachsteuerung in der Lage sind, Videos mit ihrem iPhone 16 Pro aufzunehmen.

Der Aktionsmodus, der mit dem iPhone 14 eingeführt wurde, ermöglicht es verwacklungsarme Videos aufzunehmen, selbst wenn die Kamera viel in Bewegung ist, etwa beim Sport treiben, Wandern oder eben aufgrund zittriger Hände. Die in No Frame Missed portraitierte Ellen zeigt im Video etwa, wie der der Modus die Aufnahmen stabilisiert.

Den Film könnt ihr euch hier anschauen:

Außerdem hat Apple ein neues Tutorial-Video veröffentlicht, das sich an Menschen mit Tremor in den Händen richtet. Darin wird erklärt, wie der Aktionsmodus aktiviert werden kann, wie die Sprachsteuerung funktioniert, welche Touch-Anpassungen sich vornehmen lassen und wie die Medikamente-App funktioniert. Das Tutorial seht ihr hier:

Foto: Apple/YouTube