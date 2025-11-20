Black Friday: Die Apple-Deals bei Amazon

Beats ist auch mit dabei

Es ist davon auszugehen, dass Apple selbst ab dem 28. November eine Black Friday-Aktion mit Zugabe einer Geschenkkarte startet. Wenn du dich aber eher für Zubehör als für Apple-Geräte interessierst, bekommst du über Amazon die folgenden Angebote.

Apple Pencil Pro und Apple Pencil USB-C

Apple Pencil Pro zeichnet eine Linie in Lila
Der Apple Pencil Pro ist der aktuell beste Eingabestift.

Mit dem Eingabestift von Apple kannst du nicht nur schreiben, sondern auch zeichnen. In Kombination mit einem iPad lässt sich produktiv arbeiten, sodass sich der aktuelle Rabatt richtig lohnt. Das neuste Modell, also der Apple Pencil Pro, kostet jetzt 119 Euro statt 149 Euro und bietet unter anderem haptisches Feedback, eine neue Druck-Geste sowie Support für Wo ist?.


Apple Pencil Pro: Fortschrittliche Tools, pixelgenaue Präzision, Neigungs und...
  • WARUM APPLE PENCIL PRO − Der Apple Pencil Pro ist vollgepackt mit intuitiven Features für die ultimative kreative Kontrolle. So kannst du mit...
  • KOMPATIBILITÄT − Der Apple Pencil Pro funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4), 11" iPad Pro (M4), 13" iPad Air (M2), 11" iPad Air (M2) und iPad mini...
149,00 EUR 119,00 EUR Amazon Prime
Apple Pencil USB-C: Das Mittelklassenmodell

Apple Pencil mit USB-C.
Der Apple Pencil USB-C lässt sich, wer hätte es gedacht, über USB-C aufladen.

Zum Verkaufsstart lag der Apple Pencil USB-C noch bei 95 Euro, im Apple Store gibt es ihn inzwischen für 89 Euro. Wer jedoch den besten Preis möchte, sollte aktuell bei Amazon zuschlagen: Dort ist der Stift auf 75 Euro gefallen.

Der Apple Pencil mit USB-C-Anschluss bietet eine präzise Eingabe mit sehr geringer Latenz sowie eine zuverlässige Neigungserkennung – perfekt zum Schreiben, Zeichnen oder für kreatives Arbeiten. Nutzt du den Pencil zusammen mit einem iPad Pro mit M2-Chip, profitierst du zusätzlich von der Hover-Funktion, mit der der Stift bereits über dem Display erkannt wird. Dadurch wirkt die Bedienung noch kontrollierter und feiner.

Aufgeladen wird der Pencil per USB-C-Kabel, wobei sich der Anschluss unter einer kleinen abnehmbaren Schutzkappe befindet. Kabelloses Laden unterstützt dieses Modell zwar nicht, allerdings kann man den Stift magnetisch am iPad befestigen, um ihn überall sicher mitzunehmen.

Prüfe vorab, welcher Apple Pencil mit deinem iPad kompatibel ist!

Apple Pencil (USB C): Pixelgenaue Präzision, Neigungssensitivität und...
  • WARUM APPLE PENCIL − Mit pixelgenauer Präzision, Neigungssensitivität und niedriger Latenz macht der Apple Pencil (USB C) es einfach, Notizen zu...
  • KOMPATIBILITÄT – Der Apple Pencil (USB C) funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4), 12,9" iPad Pro (3., 4., 5. und 6. Generation), 11" iPad Pro (M4),...
89,00 EUR 75,00 EUR Amazon Prime
Apple Magic Mouse mit 20 Euro Rabatt

Für nur 65 Euro statt 85 Euro kannst du dir die Apple Magic Mouse kaufen. Es handelt sich um die Variante mit USB-C, wobei sich der Ladeanschluss weiterhin auf der Rückseite befindet.

Apple Magic Mouse: Bluetooth, wiederaufladbar. Kompatibel mit Mac oder iPad; Weiß,...
  • Die kabellose und wiederaufladbare Magic Mouse hat eine verbesserte Unterseite, die sie leicht über deinen Schreibtisch gleiten lässt.
  • Mit der Multi‑Touch Oberfläche kannst du einfache Gesten ausführen, wie durch Webseiten streichen oder durch Dokumente scrollen.
85,00 EUR 65,00 EUR Amazon Prime
Weitere Angebote von Apple

  • Apple Watch SE 2, GPS + Cellular 44 mm: 299 Euro → 275 Euro (Amazon-Link
  • Apple Watch SE 2, GPS 40 mm: 209 Euro → 188,90 Euro (Amazon-Link
  • Apple Watch Series 10 (GPS + Cellular 42 mm) Smartwatch mit Titangehäuse in Schiefer und Milanaise Armband: 739 Euro → 689 Euro (Amazon-Link
  • Apple Watch Series 10 (GPS + Cellular 46 mm) Smartwatch mit Titangehäuse in Schiefer und Sportarmband in Schwarz: 739 Euro → 689 Euro (Amazon-Link

Kopfhörer von Beats im Preisverfall

Beats Studio Pro von Apple.
Die Beats Studio Pro sind Over-Ear-Kopfhörer.

In allen Farben kostet der Beats Studio Pro nur noch 189 Euro statt 279 Euro. Die Beats Studio Pro bieten bis zu 40 Stunden Laufzeit und 24 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung (ANC). 40-mm-Treiber sorgen für klare, ausgewogene Klangwiedergabe, unterstützt von einem Digitalprozessor, der die Frequenzen optimiert. ANC blendet Umgebungsgeräusche aus, der Transparenzmodus lässt sie gezielt wieder zu. Außerdem gibt es Support für 3D Audio und Dolby Atmos inklusive dynamischem Headtracking.

Die Verbindung erfolgt per Bluetooth, geladen wird über USB-C. Ein 3,5-mm-Klinkeneingang für kabelgebundene Geräte ist ebenfalls vorhanden. Mit einem Klick sind die Kopfhörer mit dem iPhone und iCloud verknüpft. Sprachbefehle funktionieren per „Hey Siri“, zudem wird die „Wo ist?“‑Funktion unterstützt.

Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer –...
  • BEATS SPEZIELLE AKUSTIKPLATTFORM bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst oder telefonierst.
  • VERLUSTFREIES AUDIO über USB-C1 und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein Hörerlebnis
279,00 EUR 189,00 EUR Amazon Prime
Powerbeats Pro 2: Für sportliche Aktivitäten

Beats Powerbeats Pro 2 in Orange.
Die Powerbeats Pro 2 bieten eine Herzfrequenzüberwachung.

Im Februar hat Apple die Powerbeats Pro 2 vorgestellt – Kopfhörer, die sich besonders an Sportbegeisterte richten. Dank der verstellbaren Ohrhaken sitzen sie sicher und fest, während Active Noise Cancellation, Spatial Audio und Adaptive Audio für ein gutes Klangerlebnis sorgen.

Neu ist die integrierte Herzfrequenzüberwachung, die eure Werte während des Trainings erfasst. Außerdem lassen sich die Powerbeats Pro 2 mit kompatiblen Fitnessgeräten wie Laufbändern verbinden, sodass Herzfrequenzdaten direkt in der Health-App und anderen unterstützten Apps auf dem iPhone angezeigt werden. Alle weiteren Infos gibt’s in meinem ausführlichen Testbericht.

Alle Farben, inklusive Orange, gibt es jetzt für 208 Euro statt 299,95 Euro.

Beats Powerbeats Pro 2 Kabellose In-Ear Kopfhörer mit Bluetooth– aktive...
  • Die Powerbeats Pro 2 sind die innovativsten Kopfhörer, die wir je entwickelt haben, mit sicher sitzenden Ohrbügeln, die an Ort und Stelle bleiben,...
  • Für absolute Konzentration auf den Sport haben wir das leistungsstärkste Aktive Noise Cancelling (ANC), das wir je entwickelt haben, hinzugefügt,...
299,95 EUR 208,00 EUR Amazon Prime
Beats Pill Lautsprecher für 95 Euro

Beats Pill Lautsprecher von Apple.
Der Beats Pill ist in drei Farben verfügbar.

Der Beats Pill Lautsprecher verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden und kann via USB-C wieder aufgeladen werden. Die überarbeitete Beats Pill ist um 20 Grad aufwärts geneigt, um den Klang vorbei an hinderlichen Gegenständen zu leiten. Die intuitiven Bedienelemente liegen etwas versteckt auf der Rückseite und sind trotzdem leicht zu erreichen. Gleichzeitig ist der Speaker gegeb Schmutz, Sand und Wasser geschützt und bietet auch eine Freisprechfunktion an. Mit dem Amplify-Modus könnt ihr sogar zwei Beats Pill Lautsprecher kombinieren und das Klangerlebnis verdoppeln.

Die Farben Rot, Schwarz und Champagner werden aktuell für je 95 Euro statt 169,95 Euro angeboten.

Beats Pill Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit,...
  • Der Beats Pill Lautsprecher liefert einen kraftvollen, raumerfüllenden Sound. Der größere, speziell entwickelte Racetrack Woofer verdrängt 90 %...
  • Mit einer Akuulaufzeit von bis zu 24 Stunden ermöglicht die Beats Pill fast den ganzen Tag Wiedergabe und kann dein Smartphone oder andere Geräte...
169,95 EUR 95,00 EUR Amazon Prime
Ebenfalls von Beats reduziert

  • Beats iPhone 17 Case (für alle Modelle): 55 Euro → 35 Euro (Amazon-Link
  • Beats Fit Pro: 249,95 Euro → 110 Euro (Amazon-Link
  • Beats Flex: 89,95 Euro → 43 Euro (Amazon-Link
  • Beats Solo Buds: 89,95 Euro → 47 Euro (Amazon-Link
  • Beats Studio Buds+: 199,95 Euro → 95 Euro (Amazon-Link
  • Beats Solo 4: 229,95 Euro → 113 Euro (Amazon-Link

