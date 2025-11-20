Schnelles WLAN: FRITZ! reduziert FRITZ!Box, Repeater und Fon

Nachdem ich erst übergangsweise eine FRITZ!Box auf meiner Hausbaustelle eingerichtet hatte, gehört sie nun zu meinem festen Router- und Repeater-Setup. Damit sorge ich dafür, dass ich im ganzen Haus zuverlässiges und schnelles WLAN habe. Ich bin von der einfachen Einrichtung begeistert und finde auch die Einstellungen übersichtlich und verständlich. Ausfälle hatte ich bisher keine zu verzeichnen, was ebenfalls für eine gute Qualität spricht. Also, wenn ihr euch auch FRITZ!-Produkte ins Haus holen wollt, könnt ihr am Black Friday besonders günstig zugreifen.

FRITZ!Box 7690 mit Wi-Fi 7

Statt 319 Euro kostet sie nur 219 Euro und bietet dafür Technik auf Top-Niveau. Mit Wi-Fi 7, WLAN-Mesh, DECT, VDSL-Supervectoring und ADSL2+ ist sie für moderne Anschlüsse bestens gerüstet und ideal für ein schnelles, stabiles Heimnetz.

Beim Tempo liefert der Router starke Werte: Über das 5-GHz-Band sind bis zu 5.760 MBit/s möglich, während über 2,4 GHz immer noch flotte 1.376 MBit/s drin sind. Auch kabelgebundene Geräte kommen nicht zu kurz – zwei 2,5-Gigabit-Ports (einer davon als WAN nutzbar) sowie zwei weitere Gigabit-Anschlüsse stehen bereit.

Spannend wird es zudem im Smart-Home-Bereich, denn neben FRITZ!DECT ist diesmal auch Zigbee integriert. Dadurch lassen sich viele Geräte anderer Anbieter – zum Beispiel smarte Lampen – direkt einbinden, ohne zusätzliche Bridge.

Dazu kommen die bekannten Komfortfeatures wie Telefonfunktionen, Anrufbeantworter, Kindersicherung, Gast-WLAN, Firewall und das flexible FRITZ!OS, das regelmäßig Updates erhält.

FRITZ!Box 7530 AX: Günstiger Einstieg in die Wi-Fi-6-Welt

Wi-Fi 7 ist für dich noch Zukunftsmusik? Dann lohnt sich heute ein Blick auf die FRITZ!Box 7530 AX, denn sie ist aktuell deutlich günstiger zu haben: Statt 209 Euro zahlst du nur 134,99 Euro.

Der Router funkt mit Wi-Fi 6 und schafft über das 5-GHz-Band Geschwindigkeiten von bis zu 1.800 MBit/s. Auf 2,4 GHz sind immerhin noch 600 MBit/s drin. Dazu kommen praktische Features wie WLAN-Mesh, DECT-Unterstützung für kabellose Telefone und ein integrierter Media-Server.

FRITZ!Box 7590 AX Exclusive Edition: Mehr Leistung, mehr Ausstattung

Wenn du etwas mehr Power möchtest, lohnt sich ein Blick auf die FRITZ!Box 7590 AX Exclusive Edition. Sie unterstützt ebenfalls Wi-Fi 6, liefert aber höhere Geschwindigkeit:

bis zu 2.400 MBit/s über 5 GHz

bis zu 1.200 MBit/s über 2,4 GHz

Wenn du ein schnelleres WLAN-Setup suchst, bist du mit diesem Modell bestens bedient. Der Preis ist von 269 Euro auf 199 Euro gefallen.

FRITZ!Box 5590 Fiber für Glasfaser

Die FRITZ!Box 5590 Fiber setzt auf Wi-Fi 6 (4×4) und liefert damit ordentlich Geschwindigkeit: bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz-Band und 1.200 MBit/s über 2,4 GHz. Wi-Fi 7 fehlt zwar, aber in der Praxis reicht die Leistung für Streaming, Gaming, Homeoffice und viele vernetzte Geräte völlig aus. Für kabelgebundene Hardware stehen ein 2,5-Gigabit-Port (wahlweise WAN oder LAN) sowie vier zusätzliche Gigabit-Anschlüsse bereit – so lassen sich theoretisch Datenraten bis zu 10 GBit/s realisieren.

Mit an Bord ist außerdem die bewährte Mesh-Technologie, die das WLAN stabil und flächendeckend erweitert. Dazu kommt eine komplette Telefonanlage inklusive Anrufbeantwortern sowie eine DECT-Basis, über die schnurlose Telefone und Smart-Home-Produkte eingebunden werden können.

Zwei USB-3.0-Ports ermöglichen es, Speicher oder Drucker bequem ins Netzwerk zu integrieren. Wie üblich liefert FRITZ!OS viele Komfort- und Sicherheitsfunktionen wie Firewall, Kindersicherung, VPN, Gast-WLAN und regelmäßige Software-Updates.

Aktuell zahlt ihr nur 199 Euro statt 279 Euro – ein ziemlich guter Deal.

Angebot FRITZ!Box 5590 Fiber | Router für einen Glasfaseranschluss (Wi-Fi 6, bis 2.400... WLAN-Router mit integriertem Glasfasermodem für einen direkten Anschluss an alle in Deutschland gängigen Glasfaseranschlüsse, die passenden...

Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen mit modernem Wi-Fi 6: WLAN (4x4) mit bis zu 2.400 MBit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2,4 GHz)...

Fritz!Repeater 1200 AX zum Sonderpreis

Leider ist derzeit nur ein einziger Repeater von Fritz! im Angebot, nämlich der Fritz!Repeater 1200 AX. Statt 95 Euro kostet er nur noch 65,55 Euro und bietet diese Vorteile: Der kompakte Repeater wird einfach in die Steckdose gesteckt und unterstützt den Wi-Fi-6-Standard mit zwei Frequenzbereichen: 5 GHz mit bis zu 2.400 MBit/s und 2,4 GHz mit bis zu 600 MBit/s.

Angebot Fritz!Repeater 1200 AX (Wi-Fi 6 Repeater mit Zwei Funkeinheiten: 5 GHz-Band (bis zu... Ultraschnelles Wi-Fi 6 im gesamten Heimnetz sowie intelligente automatische Bandauswahl (Cross-Band-Repeating): 5 GHz-Band (bis zu 2.400 MBit/s) und...

Innovatives Wi-Fi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an WLAN-Endgeräten zur gleichzeitigen Verwendung

AVM FRITZ!Fon X6 für nur 69 Euro

Das FRITZ!Fon X6 lässt sich in wenigen Minuten mit der FRITZ!Box koppeln und ist danach sofort startklar. Es unterstützt HD-Telefonie, verfügt über ein scharfes Farbdisplay mit 180 PPI und bietet Speicher für bis zu 300 Kontakte. Praktisch: Mehrere Anrufbeantworter mit Fernzugriff sind ebenfalls integriert.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden Gesprächszeit und bis zu 10 Tagen Standby ist das Telefon im Alltag sehr zuverlässig. Zusätzlich kann das FRITZ!Fon Internetdienste anzeigen, sich ins Smart Home integrieren und sogar Heizkörperthermostate steuern.

Derzeit gibt es das FRITZ!Fon X6 in Schwarz oder Weiß zum reduzierten Preis von 69 Euro statt 99 Euro.