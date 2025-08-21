Tedee GO 2: Smartes Bluetooth-Türschloss jetzt in neuer Alu-Ausführung erhältlich

Im Frühjahr dieses Jahres hat der bekannte polnische Hersteller Tedee das neue Smart Lock Tedee GO 2 auf den Markt gebracht. Kollege Freddy konnte sich die Neuerscheinung damals schon vor dem Marktstart genauer ansehen und kam in seinem Testbericht auf sehr gute 92 von 100 Prozent als Testergebnis. Vor allem das moderne und kompakte Design, die Zuverlässigkeit und die ansprechende App konnten im Review punkten.

Das Tedee Go 2 ist nur 57 Millimeter im Durchmesser groß und steht circa 63 Millimeter von der Tür ab. Der Hersteller wirbt mit einer besonders einfachen Montage an der Tür: Insofern der Zylinder 3 Millimeter auf der Innenseite übersteht, kann man das Schloss direkt auf diesen setzen. Alternativ liegt eine Montageplatte dabei, die man auf das Schloss kleben muss, um dann das Tedee Go 2 darauf zu montieren. Natürlich kann man auch weiterhin die Tür manuell öffnen und schließen, in dem man den ganzen Knauf dreht.

Das smarte Bluetooth-Türschloss kann sowohl komfortabel über das Smartphone, als auch über eine Zutrittsverwaltung geöffnet werden, die Verwaltung erfolgt über die Tedee-App für iOS und Android. Im Inneren werkelt ein modernes Getriebe und ein vergleichsweise leiser Motor, die über drei CR123A/CR123-Batterien mit Strom versorgt werden und für eine etwa sechs- bis achtmonatige Betriebszeit sorgen.

Steuerung über Bluetooth 5.0 und Smart Home-Anbindung

Die Steuerung erfolgt über Bluetooth 5.0 und 2.4 GHz, zudem gibt es eine Smart Home-Integration (separate Tedee-Bridge benötigt) für Amazon Alexa, Fibaro, Google Home und Loxone. Für besonders hohe Sicherheit sorgt eine 256-Bit-Verschlüsselung und ein TLS-1.3-Protokoll. Der Besitzer bzw. die Besitzerin kann darüber hinaus über die Tedee-App Zugriffsberechtigungen vergeben oder dauerhafte, zeitbegrenzte und wiederkehrende digitale Schlüssel jederzeit und von überall verschicken.

Das Tedee GO 2 ist nun ab sofort in einer neuen Aluminium-Ausführung bei Amazon erhältlich. „Die robuste Variante verbindet modernes Design mit optimierter Technik – für langlebige, komfortable Zutrittslösungen im Alltag“, heißt es dazu in der Pressemitteilung. Das tedee GO 2 Aluminium ist ab sofort einzeln und im Set mit der tedee Bridge und dem tedee Keypad PRO in den Farben Schwarz und Silber in Deutschland bei Amazon inklusive kostenloser Lieferung bestellbar.