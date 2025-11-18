DJI Osmo Action 6: Das kann die neue Action-Cam

Das Unternehmen DJI ist vor allem für kommerziell genutzte Drohnen und kreative Kameratechnik bekannt. Nun hat DJI mit der Osmo Action 6 eine neue Generation der hauseigenen Action-Cam-Serie vorgestellt. Die Osmo Action 6 ist laut Hersteller „die erste Action-Cam mit variabler Blende (f/2,0–f/4,0)“. Sie verfügt über einen neuen quadratischen 1/1,1-Zoll-Sensor mit bis zu 13,5 Blendenstufen Dynamikumfang und führt einen 4K-Custom-Modus ein, mit dem sich Inhalte flexibel für unterschiedliche Plattformen zuschneiden lassen.

DJIs erste Action-Cam mit variabler Blende

Die Osmo Action 6 setzt auf einen neuen Ansatz aus mehreren Blendenmodi für unterschiedliche Aufnahmeszenarien. Mit einer maximalen Blendenöffnung von f/2,0 lässt die Osmo Action 6 mehr Licht in die Aufnahme und verbessert die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen. Im Auto-Modus bietet die Osmo Action 6 adaptive Blendenbereichs-Optionen, und im Starburst-Modus werden die Lichter der Stadt zu faszinierenden Sterneneffekten, die gut beleuchteten Großstadtszenen einen kreativen Effekt verleihen.

Mit dem separat erhältlichen Makroobjektiv kann man mit der Osmo Action 6 eine geringe Schärfentiefe erzielen und so detaillierte Nahaufnahmen von Speisen, Haustieren und Blumen erstellen. Mit dem Makroobjektiv verringert sich die minimale Fokusentfernung von 35 cm auf nur 11 cm. Für Weitwinkelaufnahmen schaltet die Kamera automatisch in den Field-Of-View-Boost-Modus, wenn das Osmo Action 6 FOV Boost Objektiv (separat erhältlich) angebracht ist, und erweitert das native 155°-Sichtfeld auf 182°.

Der neue 1/1,1-Zoll-CMOS-Sensor der Osmo Action 6 mit 2,4 μm großen Pixeln liefert bis zu 13,5 Blendenstufen Dynamikumfang. Sie unterstützt außerdem Videoaufnahmen mit bis zu 4K/120fps im 4:3-Format, und der größere Sensor sorgt für eine verbesserte Bildqualität bei wenig Licht. Mit ihrem erweiterten Sensor, der größeren Blende und der neuen Rauschunterdrückungstechnologie ermöglicht die Osmo Action 6 im SuperNight-Modus die Aufnahme klarer, detailreicher Videos mit bis zu 4K/60fps auch unter schwierigen Lichtbedingungen.

Zudem führt die Osmo Action 6 einen neuen 4K‑Custom‑Modus ein: Dieser ermöglicht es, zunächst aufzunehmen und das Bildmaterial später in der Postproduktion auf das gewünschte Bildformat zuzuschneiden. User müssen die Kamera nicht mehr manuell horizontal oder vertikal ausrichten, während sie filmen. Die Osmo Action 6 unterstützt zudem von Haus aus Zeitlupen-Aufnahmen mit bis zu 4K/120fps und kann intelligent eine bis zu 32-fache Super-Zeitlupen-Wiedergabe bei 1080p erzeugen

Professionelle Funktionen in einer Action-Cam

Die Osmo Action 6 bietet bei der Aufnahme zahlreiche Profi-Funktionen wie RockSteady 3.0+, HorizonBalancing und HorizonSteady-Stabilisierungsmodi, einen zweifachen verlustfreien Zoom, Natural Wide Sichtfeld, Filmlooks, einen Hochformat-Modus sowie eine Motivzentrierung und -verfolgung. Zudem ist die neue Action-Cam dank ihrer Schutzklasse IP68 bis zu 20 Meter ohne Gehäuse und bis zu 60 Meter mit dem wasserdichten Gehäuse wasserdicht. Ein integrierter Farbtemperatursensor sorgt für naturgetreue Unterwasserfarben, während ein Manometer die Tauchdaten aufzeichnet. Auch Temperaturen bis zu -20°C machen der Action-Cam nichts aus.

Die Akkulaufzeit von vier Stunden soll „jedes Abenteuer durchhalten“, und der Akku lässt sich in nur 22 Minuten auf 80 Prozent schnellladen. Ein 50 GB großer interner Speicher stellt sicher, dass kein Moment verloren geht – selbst wenn gerade keine Speicherkarte zur Hand ist. Schließlich sorgen Gestensteuerung und eine intelligente Motivverfolgung für freihändige Aufnahmen, so dass man sich ganz auf das eigentliche Erlebnis konzentrieren kann.

Die Osmo Action 6 unterstützt darüber hinaus die direkte Verbindung mit bis zu zwei DJI-Mikrofon-Transmittern (kompatibel mit Mic 2, Mic 3 oder Mic Mini) und sorgt so für einen hochwertigen Klang ganz ohne Empfänger. Die doppelte Verbindung ermöglicht es, zwei verschiedene Quellen aufzunehmen – so können ein Gespräch mit zwei Personen oder Umgebungsgeräusche wie Motorensounds und ein Voice-over aufgenommen werden.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue DJI Osmo Action 6 kann ab sofort im DJI-Webshop oder auch Bei Amazon bestellt werden. Der Versand beginnt ab sofort in zwei Konfigurationen, der Standard-Combo sowie der Adventure-Combo. Bei der Standard-Combo zum Preis von 379 Euro ist die Osmo Action 6, ein Osmo Action Extreme Akku Plus (1950 mAh), eine Osmo Dual-Direction Schnellverschluss-Adapterhalterung, eine Osmo Action Hafthalterung (gewölbt), eine Osmo Feststellschraube, ein USB-C-auf-USB-C-PD-Kabel sowie Osmo Action Anti-Rutsch-Pads enthalten. Im Adventure-Combo für 479 Euro gibt es alles aus der Standard-Combo sowie zwei zusätzliche Osmo Action Extreme Akku Plus, eine zusätzliche Osmo Dual-Direction Schnellverschluss-Adapterhalterung, eine zusätzliche Osmo Feststellschraube, die Osmo Akkuladeschale 3 (multifunktional) und den Osmo Verlängerungsstab (1,5 m).