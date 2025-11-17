Acefast AceFit Pro: Open-Ear-Kopfhörer zum Bestpreis von 19,99 Euro kaufen

Der Zubehör-Hersteller Acefast war in den vergangenen Wochen bereits mehrfach bei uns im Blog mit tollen Amazon-Deals Bestandteil der Berichterstattung. Hatte man zuerst eine 3-in-1-Ladestation zum Kracherpreis angeboten, folgten kurz darauf Open-Ear-Kopfhörer. Um letztere geht es auch in diesem aktuellen Angebot.

Acefast bietet gegenwärtig das aktuelle Open-Ear-Flaggschiff-Modell, die Acefast AceFit Pro, zu einem Preis von nur 19,99 Euro an. Zuletzt war der Kopfhörer bereits von knapp 85 Euro auf 49,99 Euro reduziert. Dieser Preis wird nun inklusive zweier Coupons und Rabattcodes noch einmal deutlich unterboten.

Die Acefast AceFit Pro sind in insgesamt vier Farben – Weiß, Grün, Rosa und Violett – erhältlich und verfügen über ein offenes Design am Ohr. Das heißt: Die Ohrhörer werden nicht in den Gehörgang einsetzt, sondern liegen an der Ohrmuschel an und transportieren von dort aus den Klang in das Ohr. Aus diesem Grund setzen Open Ear-Modelle auch auf ein Bügeldesign, bei dem in den meisten Fällen ein kleiner Haken über das Ohr geführt wird, an dessen Ende sich meist eine kleine Verdickung mitsamt des verbauten Akkus oder der Elektronik befindet.

Die Acefast AceFit Air verfügen laut Hersteller über eine 20 x 8 mm große Audio-Treiber-Einheit inklusive einer Verbundmembran und einem 3-Magneten-Lautsprecher, die unter anderem für einen klaren Klang und tiefen Bass sorgen sollen. Eine gerichtete Klangführung reduziert die Schallabstrahlung, verhindert Klangverlust und ermöglicht auch bei Telefonaten Privatsphäre. Darüber hinaus gibt es eine eigene Acefast-App, mit der sich der Sound über eine Equalizer-Funktion weiter anpassen lässt. Für einen bequemen Sitz kommen nur 0,7 mm dünne Ohrbügel samt einem weichen Silikonüberzug zum Einsatz. Das Gewicht eines Ohrhörers beträgt lediglich 7,6 Gramm.

Bluetooth 5.4, Multipoint und LED-Sicherheitslichter

Wer viel und länger Musik hört, kann beim Acefast AceFit Air von einer bis zu 30-stündigen kombinierten Akkulaufzeit profitieren. Eine Schnellladefunktion sorgt bei zehnminütiger Aufladung für zweistündigen Musikgenuss. Dafür sorgt auch der integrierte Bluetooth 5.4-Chip, der einen geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu anderen Kopfhörern aufweist. Auch eine Multipoint-Verbindung mit bis zu zwei Geräten sowie ein nahtloser Wechsel zwischen diesen ist integriert.

Als besonderes Feature bewirbt Acefast ein Sicherheits-Feature der AceFit Pro: Insgesamt 40 helle 3D-LED-Lichter an beiden Ohrhörern sollen auch bei Nacht dafür sorgen, dass man den Träger bzw. die Trägerin bereits aus der Entfernung erkennen kann. Auch im nur 2,75 cm hohen Ladecase gibt es eine LED-Anzeige, die über den Akkustand und Ladezustand informiert. Für das Ladecase und die Ohrhörer gibt es insgesamt acht verschiedene Lichteffekte.

Bei Amazon kann der Acefast AceFit Pro noch bis zum 19. November 2025 mit einem satten 60-prozentigen Rabatt erworben werden. Dazu aktiviert man zunächst den Rabattcoupon auf der Produktseite unterhalb des Kaufpreises und gibt dann beim Bestellvorgang den Rabattcode XE8YKL7X ein. Die Lieferung ist gratis.