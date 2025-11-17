Apples „iPhone-Sack“ verkauft sich überraschend gut

Ich bin für neue Apple-Produkte sehr empfänglich, da ich zum Beispiel jedes Jahr ein neues iPhone kaufe – nennen wir es mal „Berufskrankheit“. Beim iPad oder Mac sieht es jedoch anders aus, denn hier nutze ich die Produkte viele Jahre, bevor ich ein Upgrade mache. Doch ich kaufe längst nicht alles, nur weil ein angebissener Apfel aufgedruckt ist. Schaut man sich allerdings das iPhone Pocket an, das vor wenigen Tagen in den Markt gestartet ist, könnte man den Eindruck bekommen, dass der „Kaufzwang“ hier zutrifft.

Das „iPhone Pocket“ ist kein neues iPhone-Modell, sondern eine modische Umhängetasche aus gewebtem Stoff. Es handelt sich um eine Zusammenarbeit zwischen ISSEY MIYAKE und Apple, wobei vor allem die Preise sauer aufstoßen lassen: 150 US-Dollar für die kurze Variante und verrückte 230 US-Dollar für die lange Version mit mehr Stoff.

iPhone Pocket ist teilweise schon ausverkauft

Aber: Wenn ein Apfel drauf ist, wird zugegriffen. Während das iPhone Pocket hierzulande gar nicht angeboten wird, ist die Umhängetasche in den Verkaufsländern teilweise schon vergriffen und ausverkauft. Natürlich spornt Apple den Verkauf an, denn es handelt sich schließlich um eine limitierte Auflage. Dennoch finde ich die Preise richtig unverschämt.

Da der „iPhone-Sack“ in ausgewählten Ländern verfügbar ist, gibt es auch die ersten Eindrücke. Ich finde das Video von CNET unterhaltsam und gut gemacht, und die Testerin lobt die gute Verarbeitung, lässt aber auch Kritik über den hohen Preis verlauten. Das iPhone lässt sich einfach verstauen, auch wenn man ein Case nutzt. Darüber hinaus wurde getestet, ob man das iPhone Pocket als Socke, Schal oder zum Umhängen nutzen kann. Das Fazit: „Das iPhone Pocket fühlt sich verrückt an, weil Mode verrückt ist.“

Hier kann man das iPhone Pocket kaufen

Apple verkauft das iPhone Pocket nur in ausgewählten Apple Stores in Hongkong, Tokio, Shanghai, Paris, Seoul, Singapur, Mailand, London, New York City und Taipeh. Die kurze Tasche gibt es in den Farben Zitrone, Mandarine, Lila, Rosa, Pfau, Saphir, Zimt und Schwarz, während es die lange Version nur in Saphir, Zimt und Schwarz gibt.