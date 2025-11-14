Dyson OnTrac Kopfhörer gibt es beim Staubsauger-Kauf geschenkt

Obwohl sie optisch definitiv ein Highlight sind, waren die Dyson OnTrac Kopfhörer am Ende doch nicht der große Wurf. Das könnte meiner Meinung nach an zwei Dingen liegen. Zunächst einmal verbindet man Dyson vielleicht nicht unbedingt mit Audio-Produktion. Zudem war der Preis für die Dyson OnTrac mit 499 Euro wirklich schon extrem hoch.

Aktuell scheint es, als würde Dyson gerne noch ein paar Kopfhörer aus seinen Lagern loswerden. Zunächst einmal wurden die Dyson OnTrac von 499 Euro auf nur noch 249 Euro reduziert. Dabei verzichtet der Hersteller sogar auf einen Rabatthinweis. Wenn ihr gleichzeitig den Dyson V16 Piston Animal kauft, dann gibt es die Kopfhörer sogar gratis dazu.

Dazu geht ihr einfach wie folgt vor: Ihr legt zunächst den Dyson V16 mit 7 Aufsätzen im Wert von 899 Euro (zum Shop) in den Warenkorb. Dort gebt ihr dann den Gutscheincode PISTONXONTRAC ein. Daraufhin werden die Kopfhörer in der Farbe Nachtblau/Kupfer als kostenloses Geschenk in den Warenkorb gelegt.

Wichtiger Hinweis zum Dyson V16 Piston Animal

Den neuen Akku-Staubsauger von Dyson habe ich Ende Oktober für euch unter die Lupe genommen und musste dabei auch einige Kritik äußern. Zum Beispiel habe ich das Fehlen der Fluffy-Bodendüse für Hartböden bemängelt. 2026 soll sie mit dazu kommen, für bereits gekaufte Staubsauger soll die Fluffy-Bodendüse nachgeliefert werden.

Der Dyson OnTrac wurde nach dem Launch durch einige Software-Updates immer weiter verbessert, unter anderem ist ein Equalizer hinzugekommen, das ANC wurde verbessert und die Quellenauswahl vereinfacht. Der Klang ist meiner Meinung nach absolut solide, wobei man hier natürlich immer den Preis im Hinterkopf behalten muss. Für 499 Euro bekommt man definitiv besser Kopfhörer von den Platzhirschen am Markt. Wenn euch die Kopfhörer optisch gefallen und ihr ohnehin einen V16 kaufen wolltet, sind sie als Geschenk natürlich ein guter Deal.