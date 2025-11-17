Nintendo Switch 2: Software-Update sorgt für Probleme bei Dritt-Docks und -Controllern

Als ich in der vergangenen Woche meine Nintendo Switch 2-Konsole auf die neueste Software mit der Versionsnummer 21.0.0 aktualisierte, dachte ich mir nichts Böses dabei. Wie sich nun aber herausgestellt hat, sorgt genau dieses Software-Update bei vielen Dritthersteller-Produkten für massive Probleme.

Im Netz mehren sich Berichte von Nintendo Switch 2-Nutzern und -Nutzerinnen, deren Dritthersteller-Docks für die Konsole nach dem Update auf Version 21.0.0 auf der Switch 2 nicht mehr funktionieren. Einige Personen, die das Update installiert hatten, bekamen sogar Probleme mit dem Original-Dock, das Nintendo mit der Switch 2-Konsole mitliefert. Dort konnte aber ein Neustart der Konsole für Abhilfe sorgen – bei Docks von Drittherstellern ist dies nicht der Fall.

Mittlerweile hat auch Nintendo zur Angelegenheit Stellung genommen und in einer Antwort an den Blog Tom’s Hardware und Kotaku erklärt, dass „Nintendo nicht die Absicht hat, die Kompatibilität legaler Dritthersteller-Docks zu behindern oder zu invalidieren“. Nun stellt sich die Frage, was Nintendo unter „legalen Docks“ versteht.

Antank S3 Max TV Dock funktioniert weiterhin problemlos

So wie es aussieht, sind nicht alle Dritthersteller-Docks und -Adapter-Dongles von den Problemen betroffen. Das von mir vor einigen Monaten vorgestellte Switch 2-Dock von Antank, das Antank S3 Max TV Dock, verrichtet weiterhin seinen Dienst. Auch der ebenfalls hier vorgestellte 3-in-1 TV Adapter von JSAUX lässt sich in meinem Fall mit der Switch 2 auch nach dem Software-Update der Konsole ohne Probleme nutzen. Bei beiden Docks habe ich für den Funktionstest die von Nintendo mitgelieferten USB-C- und HDMI-Kabel verwendet.

Da es aber auch Nutzer und Nutzerinnen des JSAUX-Dock Adapters gibt, deren Zubehör nach Nintendos Update nicht mehr funktioniert, hat der Hersteller ein Firmware-Update inklusive Tutorial bereitgestellt, um das Problem beheben zu können. Wichtig zu wissen: Das Update-Tool steht bisher nur für Windows bereit, eine macOS-Version gibt es noch nicht. Eine Anfrage meinerseits bei JSAUX läuft bereits. Auch ein weiterer Hersteller, Jemdo, dessen Switch 2-Dock Adapter auch bei Amazon zu finden sind, hält bereits Firmware-Updates für die verschiedenen angebotenen Dongles bereit. Hier ist auch eine Variante für macOS mit an Bord.

Bei Reddit gibt es im englischsprachigen Nintendo Switch 2-Subreddit bereits einige User, die noch funktionierende Docks und Adapter empfehlen. Die Lage ist allerdings weiterhin undurchsichtig, da einige Personen berichten, dass Docks bei ihnen nicht mehr funktionieren, während andere keine Probleme haben. Gute Erfolgsquoten hat offenbar wirklich das Antank S3 Max TV Dock, dessen Firmware sich schon vorher problemlos aktualisieren ließ.

8BitDo-Controller verweigern Verbindung

Doch damit nicht genug: Auch einige Funktionen von Drittanbieter-Controllern machen Probleme. Ich bin aktuell mit dem 8BitDo Ultimate 2 Bluetooth-Gamepad sowie dem 8BitDo Pro 3 selbst betroffen. Der Hersteller hat erst vor kurzem ein Firmware-Update auf Version 2.0 für den Controller veröffentlicht, der es ermöglichte, über ein Shake-to-Wake die Switch 2-Konsole einzuschalten. Dieses Feature war zu Beginn nur den Original-Nintendo-Controllern, den JoyCons 2 und dem Nintendo Switch 2 Pro Controller, vorbehalten.

Während das Schütteln zum Aufwecken der Switch 2 im TV-/Dock-Modus weiterhin problemlos mit dem 8BitDo Ultimate 2 Bluetooth funktioniert, verweigert die Konsole im Handheld-Modus nach dem Aufwachen die Verbindung mit dem Controller. Auch hier ist von mir bereits eine Anfrage an den Hersteller gestellt worden, ob das Problem bekannt ist und es bereits einen Workaround gibt. Bei Reddit gibt es einige weitere User des Gamepads, die das Verbindungsproblem bestätigen.

Interessanterweise gibt es zumindest bei mir keinerlei Probleme mit einem Mobapad N1 HD-Controller, den ich gerade noch für ein Review hier im Blog teste. Das Gamepad verfügt ebenfalls über eine Aufweck-Funktion für die Switch 2, die auch nach Nintendos Software-Update weiterhin funktioniert. Es bleibt also abzuwarten, wie schnell Dritthersteller Hotfixes und Firmware-Updates für ihre Produkte bereitstellen, um wieder die volle Funktionalität bereitzustellen.

Nutzt ihr ein Dritthersteller-Dock oder -Controller für die Nintendo Switch 2? Wenn ja, wie sieht es bei euch aus, funktioniert das Zubehör weiterhin? Habt ihr Empfehlungen? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.