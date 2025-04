Nintendo Switch 2: Neue Spielkonsole mit 7,9″-Bildschirm und 4K-Support vorgestellt

Am gestrigen Mittwoch hat Nintendo die lang ersehnte neue Spielkonsole, die Nintendo Switch 2, in einer Nintendo Direct-Keynote im Detail vorgestellt. Sie wird ab dem 5. Juni in zwei Ausführungen – nur die Konsole samt Zubehör sowie in einem Bundle mit dem neuen Racing-Game Mario Kart World – im Handel erhältlich sein.

Im Vergleich zum Vorgänger, der Nintendo Switch (OLED), hat sich bei der Switch 2 so einiges getan. So verfügt die Konsole bei gleicher Dicke über einen deutlich größeren LCD-Bildschirm mit 7,9 Zoll Größe, 1080p-Auflösung, HDR-Unterstützung und Frameraten von bis zu 120 fps. Wird die Switch 2 über das ebenfalls aktualisierte Dockingstation an einen Fernseher angeschlossen, sind Auflösungen von bis zu 4K, HDR, VRR und 120 fps möglich – je nachdem, ob der jeweilige Spiele-Titel dies unterstützt. Bei einer 4K-Wiedergabe ist die Bildfrequenz auf 60 fps begrenzt.

Neue GameChat-Funktion für gemeinsames Spielen

Auch die direkt an die Konsole anzubringenden und abnehmbaren Controller, die Joy-Cons, haben ein Upgrade erfahren: Sie heißen jetzt Joy-Con 2 und werden per Magnetverbindung samt eines Verriegelungsknopfes an der Konsole befestigt. Beide Controller können in kompatiblen Spielen sogar in einem Maus-Modus eingesetzt werden.

Eine weitere große Neuerung für Nintendo-Fans, die gerne gemeinsam mit anderen Personen spielen, ist die GameChat-Funktion. Mittels eines neuen „C“-Buttons auf dem Controller kann ein In-Game-Sprachchat und ein Screen-Sharing gestartet werden, so dass man sich während einer Online-Multiplayer-Session mit den weiteren Gamern unterhalten kann. Wer es ganz persönlich mag, kann die neue Nintendo Switch 2-Kamera oder eine andere kompatible USB-C-Kamera anschließen, um einander beim Spielen auch sehen zu können. GameChat wird bis zum 31. März 2026 kostenlos verfügbar sein, danach ist eine kostenpflichtige Nintendo Online-Mitgliedschaft erforderlich.

Die Nintendo Switch 2 verfügt auf der Rückseite über einen neuen Ständer, der das Aufstellen der Konsole für den Tischmodus mit einem Neigungswinkel von bis zu 150 Grad noch flexibler gestalten soll. Für besseres Gaming wurden die Schultertasten der Joy-Cons 2 zudem vergrößert, und es gibt nun zwei USB-C-Anschlüsse auf der Ober- und Unterseite, um die Konsole optimal, je nach Situation, aufladen zu können. Wie schon beim Vorgänger gibt es auch bei der Nintendo Switch 2 drei Spielmodi: TV-Modus, Tisch-Modus und Handheld-Modus.

Werksseitiger interner Speicher von 256 GB

Auch an der Klangqualität der Konsole wurde gearbeitet: Über ein späteres Software-Update soll ein Surround-Sound über den integrierten Lautsprecher ermöglicht werden, zudem ist die Tonqualität laut Nintendo „klarer und natürlicher dank besserer Balance“. Für noch mehr Platz für Spiele auf der Konsole beträgt der interne Speicher nun werksseitig 256 GB – bei der Switch waren es noch 32 GB, bei der Switch OLED 64 GB. Der Speicher wird sich über spezielle MicroSD Express-Karten erweitern lassen.

Lange war spekuliert worden, ob die Nintendo Switch 2 auch eine Abwärtskompatibilität bieten würde. Während der gestrigen Nintendo Direct bestätigte das Produktions- und Entwicklerteam dieses Feature sowohl für physische als auch digitale Switch-Spiele – bestimmte Titel werden aber möglicherweise nicht unterstützt oder sind nicht voll kompatibel mit der Neuerscheinung. Die schwarzen Cartridges der Switch (OLED) können in der Switch 2 genutzt werden. Um Verwechslungen auszuschließen, werden die Spiele-Chips der neuen Konsole rot sein.

Neues Mario Kart-, Donkey Kong- und Kirby-Spiel in der Pipeline

Nintendo hat gestern zugleich auch einige neue Spiele für die Switch 2 präsentiert, viele davon werden bereits zum Marktstart der Konsole im Juni dieses Jahres im Handel erhältlich sein. Dazu gehört das neue Flaggschiff-Spiel Mario Kart World, das erstmals Rennen mit bis zu 24 Personen und ein freies Fahren abseits der Strecken ermöglicht. Auch ein neues Donkey Kong-Spiel, „Donkey Kong Bananza“, steht für Mitte Juli in den Startlöchern, ebenso sind neue Zelda- und Kirby-Ableger, „Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung“ und „Kirby AirRaiders“, geplant. Für die Online-Mitgliedschaft wird es exklusiv auf der Switch 2 auch Nintendo GameCube-Klassiker zum Spielen geben.

Die neue Nintendo Switch 2 wird ab dem 5. Juni dieses Jahres in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich sein: Ein Set mit Konsole und Zubehör zum Preis von 469,99 Euro, sowie in einem Bundle mit dem neuen Mario Kart World für 509,99 Euro. Bei Händlern wie MediaMarkt kann die Switch 2 sowie die Switch 2 + Mario Kart World bereits mit Preisgarantie vorbestellt werden, und soll am 5. Juni ausgeliefert werden oder zur Abholung im Markt bereit stehen. Die komplette Vorstellung der Switch 2 haben wir euch abschließend noch als YouTube-Video eingebunden.

