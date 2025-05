Laifen Wave Special: Neue Schallzahnbürste mit 26.000 Vibrationen/Minute

Der erst in der letzten Woche erfolgte Kontrolltermin bei meiner Zahnärztin bescheinigte mir gute Putzergebnisse – was wohl auch daran liegt, dass bei mir eine elektrische Schallzahnbürste, gegenwärtig von Wondersmile (Amazon-Link), täglich zum Einsatz kommt. Die Putzvorteile von elektrischen Zahnbürsten sind spür- und sichtbar, und so ist es kein Geheimnis, dass sich die Mundpflege-Gadgets in vielen Haushalten großer Beliebtheit erfreuen.

Mit der Laifen Wave Special gibt es nun ein neues Modell dieser Kategorie: Die neueste Ergänzung der bekannten Wave-Serie baut auf dem Erfolg des Originals auf. Letzteres wurde kürzlich mit dem angesehenen Siegel der American Dental Association (ADA) ausgezeichnet wurde und von TIME Magazine zu einer der besten Innovationen 2024 gekürt.

Entwickelt für ein noch besseres Mundpflege-Erlebnis, verfügt die Wave Special über Laifens firmeneigenes Servosystem, das die charakteristische Doppelreinigungs-Technologie antreibt: Eine Kombination aus 60-Grad-Oszillation und 26.000 Vibrationen pro Minute, die die von Zahnärzten empfohlene Modified-Bass-Technik perfekt nachahmt. Diese Technologie ist ideal für alle Nutzer und Nutzerinnen – ob Neulinge oder Menschen mit empfindlichen Zähnen – und sorgt für eine gründliche Plaque-Entfernung und eine nachhaltige Verbesserung der Zahnfleischgesundheit.

Das sind die wichtigsten Produktmerkmale im Überblick:

Sanft und effizient: 60°-Oszillationen in Kombination mit 26.000 Vibrationen pro Minute sorgen für eine sanfte, aber gründliche Reinigung – ideal für alle User, auch mit empfindlichem Zahnfleisch.

60°-Oszillationen in Kombination mit 26.000 Vibrationen pro Minute sorgen für eine sanfte, aber gründliche Reinigung – ideal für alle User, auch mit empfindlichem Zahnfleisch. Sanft von vorne bis hinten: Die Bürstenköpfe sind mit einem lebensmittelechten TPE-Material beschichtet, das ein angenehmes Putzerlebnis bietet. Ultrafeine, zahnfleischfreundliche Borsten reinigen tief und gründlich. Dank kupferfreier Befestigungstechnik bleibt alles rostfrei und sicher.

Die Bürstenköpfe sind mit einem lebensmittelechten TPE-Material beschichtet, das ein angenehmes Putzerlebnis bietet. Ultrafeine, zahnfleischfreundliche Borsten reinigen tief und gründlich. Dank kupferfreier Befestigungstechnik bleibt alles rostfrei und sicher. Nahtloses Design und mattes Finish: Der nahtlose Bürstengriff verhindert das Eindringen von Schmutz. Die Soft-Touch-Beschichtung aus mattem PU sorgt für optimalen Halt.

Der nahtlose Bürstengriff verhindert das Eindringen von Schmutz. Die Soft-Touch-Beschichtung aus mattem PU sorgt für optimalen Halt. Akkulaufzeit von bis zu 50 Tagen: Ideal für unterwegs – der Akku ist in nur 3 Stunden per USB-C vollständig geladen und hält bis zu 50 Tage durch.

Ideal für unterwegs – der Akku ist in nur 3 Stunden per USB-C vollständig geladen und hält bis zu 50 Tage durch. Smart-Personalisierung via Laifen-App: Über die Laifen-App können Nutzer und Nutzerinnen aus über 1.000 Kombinationen ihr individuelles Putzprogramm einstellen. Der smarte Timer und die Zonenwechsel-Erinnerung unterstützen eine effektive Routine.

Die Wave Special ist ab sofort in sechs Farbvarianten zur Vorbestellung für 89,99 Euro erhältlich: Vier charakteristische matte Farben (Gelb, Rosa, Weiß und Grau) sowie zwei limitierte Editionen in samtähnlicher Optik (Lila und Grün). Bei Amazon gibt es zum Start der neuen Schallzahnbürste einen 14 Euro-Rabattcoupon, der auf der Produktseite aktiviert werden kann.

Laifen Wave Spezial Elektrische Zahnbürste, Oszillation & Vibration... [Sanftes und effizientes Zähneputzen] Die 60°-Oszillationen der Wave Special imitieren mühelos die von Zahnärzten empfohlene modifizierte...

[Sanft von vorne bis hinten] Die Bürstenköpfe sind für ein sanftes Putzerlebnis mit einer weichen, lebensmittelechten TPE-Beschichtung überzogen....