Panels: Comic-Reader-App jetzt auch für den Mac

Die Comic-Reader-App „Panels“ (App-Store-Link) ist bereits seit mehreren Jahren für iPhone und iPad verfügbar und hat nun den Release auf macOS geschafft. Die App richtet sich an alle, die kopiergeschützte Comics auf dem Mac, iPad oder iPhone lesen wollen. Unterstützt werden gängige Comic-Dateiformate wie CBR, CBZ und PDF.

Panels kommt mit verschiedenen Lesemodi, etwa dir Anzeige einzelner Seiten oder von Doppelseiten, einen vertikalen Scrollmodus oder auch animierte Seitenübergange anzeigen lassen. Wer die Comics auf dem iPhone liest, kann zudem auch den „Panels View“ verwenden.

Wer ein Abo von „Panels“ abschließt, kann iCloud Drive, Dropbox und andere Clouddienste mit Panels verbinden und Comics auch aus externen Bibliotheken einzubinden. Nutzt ihr die App dann über mehre Geräte hinweg, wird euer Lesefortschritt dann geräteübergreifend außerdem synchronisiert.

Wer Comics über OPDS-Bibliotheken, wie Komga und Kavita, bezieht, kann auch diese in Panels nutzen. Eure Comics könnt ihr in Panels beliebig sortieren und auch in Ordner einordnen, die ihr wiederum per Passwort schützen könnt.

Ab sofort erhältlich

Panels könnt ihr kostenlos im App Store herunterladen. Einige Funktionen, wie die Cloud-Verbindung und Bildoptimierungs-Tools werden erst nach Abschluss eines Abos freigeschaltet. Alternativ könnt ihr die jeweils aktuelle Version auch im Einmalkauf erwerben. Sie kostet 22,99 Euro. Die Abo-Version kostet 11,99 Euro pro Jahr.