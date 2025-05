Das sind die Abo-Kosten der EcoFlow Stream Serie

Es wurde in der Vergangenheit bereits viel über das Abo-Modell von EcoFlow diskutiert, das mit der neuen Stream Serie startet. Das neue Balkonkraftwerk mit den innovativen Satelliten-Speichern ist ab heute offiziell erhältlich und EcoFlow versorgt uns nun endlich auch mit offiziellen Informationen zum neuen Abo-Modell.

Ab sofort sind die neue KI-Funktionen in der EcoFlow-App verfügbar und in Verbindung mit einem Stream-Balkonkraftwerk gibt es Zugriff auf den kostenlosen Standard-Plan sowie den Premium-Plan, der regulär 9,99 Euro pro Monat oder 99 Euro im Jahr kostet.

Das sind die besonderen Angebote zum Start

Zum Start der neuen EcoFlow Stream Serie gibt es allerdings schon die ersten Angebote. Wer das Balkonkraftwerk bis zum 31. August in Betrieb nimmt, kann den Premium-Plan drei Monate kostenlos nutzen. Wenn man sich bis zum 31. Dezember für das Jahres-Abo entscheidet, bezahlt man nur 69 Euro im Jahr. Das sind umgerechnet 5,75 Euro im Monat.

Da lohnt sich doch direkt ein Blick in die Statistik: In den „schlechtesten“ Monaten Dezember und Januar hat mein relativ ausgewachsenes Balkonkraftwerk rund 10 Euro Stromkosten gespart. Hier wäre ich also selbst mit Abo noch auf der „Gewinner“-Seite. Aber braucht man den Premium-Plan von EcoFlow überhaupt?

Das steckt drin im Premium-Abo für die EcoFlow Stream Serie

Dazu müssen wir zunächst einmal tief wühlen, denn aktuell sind einige Funktionen noch gar nicht verfügbar, die später ein Teil des Premium-Plans werden. Dazu zählen beispielsweise die „AI Energy Insights“, die zusätzliche Details zu eurem Stromverbrauch und passende Empfehlungen liefern sollen. Ich stelle mir das so vor: Das System erkennt automatisch, dass ihr eure mit einem Smart Plug ausgestattete Spülmaschine oftmals in der Nacht laufen lasst – und schlägt euch dann vor, das doch lieber tagsüber bei Sonnenschein zu tun.

Die zweite große Funktion des Premium-Plans, die erst im August freigeschaltet werden soll, ist die „Energy Usage Energy Usage Prioritization“. Mit dieser Premium-Funktion wird man Logiken erstellen können, um Smart Plugs oder andere unterstützte smarte Geräte in Abhängigkeit von dynamischen Preisen und Sonnenschein einschalten zu können – inklusive einer Priorisierung bestimmter Geräte.

Meine Einschätzung dieser Funktion: Da braucht man überhaupt erstmal die passenden elektrischen Geräte. An meiner Waschmaschine muss ich beispielsweise manuell den Start-Knopf drücken, wenn ich sie starten möchte. Da nutzt mir auch ein AI-Assistent nicht viel. Und auch die super genaue Premium-Vorschau für den Solar-Ertrag der nächsten Tage halte ich eher für eine Spielerei, zumindest in Kombination mit einem Balkonkraftwerk.

Und wie sieht es mit dynamischen Stromtarifen aus? Auch hier sind die wichtigsten Basis-Funktionen im Standard-Plan enthalten. Im Premium-Plan gibt es neben einer intelligenteren KI zusätzlich noch genaue Preisdaten von mehr als 600 Anbietern. Ob das am Ende wirklich einen Unterschied macht? Ich weiß es nicht.

Die Features im kostenlosen Standard-Abo

Die zusätzlichen Extras im Premium-Abo

Meine Einschätzung zum Premium-Plan von EcoFlow

Solltet ihr auf die neue Stream Serie von EcoFlow setzen wollen, dann dürfte der Standard-Plan in 95 Prozent aller Fälle absolut ausreichend sein. Ihr müsst euch meiner Meinung nach keine Gedanken rund um zusätzliche Abo-Kosten machen und verpasst auch keine absolut nennenswerten Funktionen.

Wenn ihr bereits einen dynamischen Stromtarif nutzt und EcoFlow die Unterstützung für Hausgeräte von Drittanbietern wie versprochen weiter ausbaut, dann sehe ich mit dem Premium-Plan tatsächlich Potenzial für Einsparungen – wenn ihr denn intelligente Hausgeräte im Einsatz habt. Dann könntet ihr mit dem Premium-Plan tatsächlich noch die letzten „Euro“ aus eurem Balkonkraftwerk kitzeln.

ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh 0% VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2800W... Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken Solareingang, 4-MPPT-Design unterstützt 2000W...

Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und lassen sich flexibel im Innenbereich platzieren....