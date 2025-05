Happy Game: Grusel-Abenteuer kostenlos im Epic Games Store

Ihr kennt die Geschichte bereits: Jede Woche gibt es im Epic Games Store ein kostenloses Spiel für iPhone und iPad. Um das Angebot wahrnehmen zu können, müsst ihr den alternativen App Store auf eurem iPhone oder iPad installieren. Das ganz kinderleicht über die Webseite von Epic Games und stellt im Prinzip kein großes Hindernis dar.

In dieser Woche könnt ihr euch mit Happy Game ein alles andere als fröhliches Spiel zum Nulltarif sichern. Es handelt sich um ein klassisches Point-and-Click-Adventure in einer mehr als gruseligen Umgebung. Gespielt wird mit einem kleinen Jungen, der einen schrecklichen Albtraum hat. Eure Aufgabe ist es, ihn wieder fröhlich zu machen.

Happy Game kommt mit Blut und enthaupteten Häschen

Was euch grob erwartet, verrät das Spiel bereits mit einem Warnhinweis beim ersten Start: „Happy Game zeigt auch verschiedene Fantasy-Charaktere, die an höchst absurder und überzeichneter Gewalt teilnehmen. Du wirst oft Blut auf dem Boden sehen (im besten Fall), Zeuge der Enthauptung von niedlichen Häschen werden und vieles mehr. Kein Filter.“

Das sind doch prima Voraussetzungen, oder was meint ihr? Die ersten Minuten beginnen direkt ziemlich gruselig und mit einigen kleinen Rätseln, bei denen man bereits ein bisschen am Bildschirm herum probieren muss, um sie zu lösen. Insgesamt müsst ihr in Happy Game aus drei unvergesslichen Albträumen fliehen, es dürfte also genug Rätselspaß auf euch warten.

Insgesamt fällt die Kritik zum Spiel recht durchwachen aus, im Epic Games Store bekommt Happy Game 74 von 100 möglichen Punkten. Man muss dabei aber auch bedenken, dass die bisherigen Spielerinnen und Spieler je nach Plattform zum Teil über 10 Euro für das Spiel bezahlt haben. Ihr bekommt es zum Nulltarif, da kann man definitiv mal reinschauen. Grund genug dafür sind wohl die beunruhigende Musik und das Kreischen einer Tschechischen Freakfolk-Band. Wo bekommt man so etwas schon geboten?