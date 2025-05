Xiaomi HyperCharge: Neue Powerbank mit 25.000 mAh und 212 Watt Leistung

Wer viel mit MacBook, iPad, iPhone und Co. unterwegs ist, braucht möglicherweise eine leistungsfähige Möglichkeit, um schnell und einfach Strom nachzuladen. An dieser Stelle kommen gut ausgestattete Powerbanks wie die neue Xiaomi HyperCharge ins Spiel: Der neue mobile Akku bietet eine Leistung von bis zu 212 Watt und kommt auf eine Gesamtkapazität von 25.000 mAh.

Die Xiaomi HyperCharge wartet nicht nur mit guten Leistungsdaten auf, sondern setzt auch auf ein ungewöhnliches Design: Das auf drei Seiten transparente Gehäuse gibt den Blick frei auf das Innenleben für einen ausgefallenen High-Tech-Look. Zudem liegt die Powerbank mit ihren glatten und abgerundeten Kanten angenehm in der Hand.

Um jederzeit über den aktuellen Ladestatus informiert zu sein, hält die Xiaomi HyperCharge-Powerbank ein intelligentes Farbdisplay bereit, das wichtige Informationen wie die verbleibende Leistung und die Ladegeschwindigkeit an. Der aktuelle Status ist deutlich sichtbar und sorgt für ein intuitives Ladeerlebnis. Das Display zeigt sowohl Infos beim Auf-, als auch Entladen an, ebenso wie Spezifikationen zum Lade- und Entladeprotokoll.

Das integrierte Power Delivery-3.1-Ladeprotokoll liefert eine Leistung von bis zu 140 Watt an einem Anschluss und erfüllt damit die Ladeanforderungen eines MacBook Pro. Es bietet außerdem eine hohe Ladeleistung von bis zu 120 Watt für kompatibles Smartphones, beispielsweise dem Xiaomi 14T Pro, das so in etwa 30 Minuten vollständig aufgeladen werden kann.

Eine intelligente Verteilung der maximalen Ladeleistung von 212 Watt auf drei Anschlüsse liefert eine kombinierte maximale Ladeleistung von 65 Watt + 27 Watt + 120 Watt für drei Geräte gleichzeitig. Beim gleichzeitigen Aufladen von zwei Geräten wird eine kombinierte Leistung von bis zu 65 Watt + 120 Watt erreicht.

Fünf Hochleistungs-Akkus mit jeweils 5.000 mAh

Im Inneren der Xiaomi HyperCharge-Powerbank mit ihren Maßen von 5,54 x 5,54 x 16,0 cm werkeln insgesamt fünf Hochleistungsakkus mit jeweils 5.000mAh, was einer Akkukapazität von 25.000 mAh entspricht. Die integrierten Akkus unterstützen bidirektionales Schnellladen über den USB-C1-Anschluss mit 100 Watt: So wird eine vollständige Selbstaufladung in 2,5 Stunden erreicht.

Eine präzise Temperaturüberwachung und ein moderner Steuerchip sorgen für eine stabile Entladung und erhöhen die Effizienz und Sicherheit der Energieumwandlung. Mit mehreren Schutzfunktionen, darunter ein Kurzschluss-, Rücksetz-, Eingangs-Überspannungs-, Überlade- und Überentladungs-Schutz sowie eine Erkennung von Fremdkörpern kann man die Powerbank sorgenfrei beim Auf- und Entladen verwenden. Das Zubehör ist mit zahlreichen Geräten kompatibel, darunter iPhones ab dem iPhone 12 Pro bis zur iPhone 16-Reihe, sowie MacBooks und MacBook Airs mit M2-Chip, und iPad Pro-Modellen.

Die neue Xiaomi HyperCharge-Powerbank ist ab sofort im Handel erhältlich, unter anderem zum Preis von 109,99 Euro bei MediaMarkt inklusive kostenlosem Versand. Weitere Infos und Spezifikationen gibt es auch auf der Produktseite der Xiaomi HyperCharge auf der Hersteller-Website.