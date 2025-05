Ugreen Revodok Max: 13-in-1 Dockingstation mit Thunderbolt 5 und 140 Watt Leistung

Wer auf dem eigenen Schreibtisch bei der Arbeit mit Mac oder MacBook viele Geräte anschließen will, kommt um eine Dockingstation kaum herum. Für besonders anspruchsvolle Einsatzbereiche gibt es nun seit kurzem das Ugreen Revodok Max, das insgesamt 13 Anschlüsse mit Thunderbolt 5-Funktionalität und einer Leistung von 140 Watt bietet. Zum Start gibt es die Neuerscheinung zudem mit einem 100 Euro-Rabattgutschein zu kaufen.

Das Ugreen Revodok Max setzt auf Thunderbolt 5 für Datenübertragungs-Geschwindigkeiten mit bis zu 120 Gbps – das ist genug Power, um eine 6 GB-Datei in nur einer Sekunde zu übertragen. Damit eignet sich die Dockingstation ideal für Profis im Bereich Videoschnitt, 3D-Rendering oder ProRes-Encoding.

Zudem sorgt das Revodok Max für weniger Kabelchaos auf dem eigenen Schreibtisch. Das Modell vereint 13 essentielle Anschlüsse in einem kompakten Gerät. So gibt es 3x Thunderbolt 5, USB-A 3.2, USB-C 3.2, 2x USB-A 3.0, 2.5G Ethernet, einen SD/TF 4.0-Kartenleser, 3.5mm Audio und eine Ladeleistung von 140 Watt. Damit wird alles Notwendige für Produktivität und Kreativität in einem einzigen Gerät gebündelt.

Dank Dual 6K@60Hz Display- und Single 8K@60Hz High-Res Display-Funktion können beispielsweise zwei Monitore gleichzeitig angeschlossen und die eigene Effizienz gesteigert werden – perfekt für Multitasking, Content Creation oder Finanzanalyse. Die Dockingstation sorgt für gestochen scharfe Bilder mit bis zu 8K@60Hz- oder ultraschnelle 4K@240Hz-Bildraten an einem einzelnen externen Display.

Kompatibel ab macOS 15.0 und Windows 11

Mit bis zu 140 Watt über Thunderbolt 5-Upstream und dynamischer Leistungszuweisung versorgt die Dockingstation mühelos auch ein stromhungriges MacBook Pro mit Strom. Gleichzeitig bieten die Downstream-Ports (30 Watt, 15 Watt, 15 Watt) sowie der USB-C Anschluss (20 Watt) effizientes Schnellladen für iPad, iPhone, AirPods und Co.

Mit 2.5G LAN & SD/TF 4.0 ist man zudem mit dem Revodok Max immer einen Schritt voraus. Ob große Dateien aus der Cloud oder hochauflösende Medien von der Kamera: Dank 2.5G Ethernet und SD/TF 4.0 Kartenleser (bis zu 312MB/s) bekommt man einen schnellen Datenzugriff geboten. Laut Ugreen sind diese Spezifikationen „ideal für Kreative und Profis, die keine Kompromisse bei Effizienz und Tempo eingehen wollen“.

Ob neueste M4 oder M1–M3 Pro/Max/Ultra Macs, Windows-Laptops mit TBT5, TBT4 oder USB4 – die Dockingstation ist flexibel einsetzbar und kompatibel mit vielen Endgeräten. Das Modell unterstützt Windows 11 (23H2) und höher sowie macOS 15 Sequoia und neuer.

Das neue Ugreen Revodok Max wird zu einem Preis von 399,99 Euro bei Amazon inklusive einer Prime-Versandoption am nächsten Werktag angeboten. Zum Marktstart bietet der Hersteller einen satten Rabatt in Höhe von 100 Euro bis zum 18. Mai 2025, so dass sich der Preis auf 299,99 Euro verringert. Dazu heißt es lediglich, das Häkchen beim Coupon auf der Produktseite zu aktivieren: Der Rabatt wird dann automatisch beim Bestellvorgang abgezogen.

