Govee Outdoor Garden Lights im Test: Stilvolle Gartenleuchten mit Matter

Da der Sommer im Anmarsch ist, verbringt man immer mehr Zeit im eigenen Garten. Um für die richtige Stimmung zu sorgen, habe ich mir die neuen Govee Outdoor Garden Lights angeschaut, die mir auf den ersten Blick sofort zugesagt haben. Sie sorgen bei Dämmerung und Nacht für eine schöne Lichtstimmung und können auch zur Wegbeleuchtung eingesetzt werden.

Lampen können flexibel kombiniert werden

In der Box befinden sich zwei Leuchten, die man zusammenschrauben muss. Jede Leuchte verfügt über zwei „Arme“, die man nach Lust und Laune ausrichten kann. Insgesamt gibt es vier Stangen, mit denen ihr unterschiedlich große Lampen bauen könnt. Ich habe mich für zwei Lampen mit jeweils zwei Stangen entschieden, die dann 60 Zentimeter hoch sind. Allerdings könnt ihr auch nur eine Stange verwenden (30 Zentimeter) oder direkt drei Stangen für eine 90 Zentimeter hohe Beleuchtung.

Die einzelnen Elemente, die aus Aluminium gefertigt sind, werden zusammengesteckt und mithilfe kleiner Madenschrauben miteinander fest verbunden. Vorher sollte man definitiv die Kabel der eigentlichen Lampen durch die Stangen führen.

Unterhalb bringt man nun den eigentlichen Erdspieß an, der ebenfalls mit vier Schrauben sicher befestigt wird. Die beiden Kabel könnt ihr nach rechts oder links ausführen, da hier eine kleine Kerbe ist, damit die Kabel nicht gequetscht werden.

Hochwertige Verarbeitung und schöne Optik

Die Produktbilder haben mich schon angesprochen, aber in echt sehen die Govee Outdoor Garden Lights noch einmal besser aus. Alles ist wirklich sehr hochwertig verarbeitet und macht einen tollen Eindruck.

Govee Outdoor Garden Lights müssen verkabelt werden

Im Lieferumfang ist ein Kabel mit dabei, mit dem man beide Lampen verbinden kann. Von der Steckdose bis zur ersten Kupplung hat man 5,5 Meter Kabel zur Verfügung. Mit wasserdichten Schraubverbindungen werden die Kabel miteinander verbunden. Da das Kabel zur zweiten Lampe nur 2 Meter lang ist, darf diese nicht weiter weg stehen. Eine entsprechende Outdoor-Steckdose sollte verfügbar sein, ebenso wird WLAN im Garten empfohlen.

Über WLAN kann man die Gartenleuchten auch von außerhalb steuern, via Bluetooth kann die Steuerung aber auch unabhängig vom Wi-Fi erfolgen.

Der Aufbau und die Verkabelung sind schnell erledigt und stellen keine große Hürde dar.

Govee Outdoor Garden Lights per App einrichten

Die Govee Home-App, die kostenlos zum Download bereitsteht, setzt ein Konto voraus, um die Outdoor Garden Lights per WLAN zu koppeln. Das funktioniert problemlos und hat bei mir sofort im ersten Anlauf funktioniert.

Da ich die Govee-App schon öfters verwendet habe, finde ich mich dort sofort zurecht. Mit diversen Vorlagen kann man Lichtszenen aktivieren – hier muss sich die Templates einfach mal ansehen, da es hier Farbverläufe und auch unterschiedliche Anzeigegeschwindigkeiten gibt.

Natürlich kann man auch nur eine Farbe anzeigen lassen, ohne Animation. Darüber hinaus könnt ihr kreativ werden, denn ihr könnt die einzelnen Segmente der „Arme“ farblich individuell bestimmen.

Ich finde die Govee Home-App gelungen, da es eine schöne Auswahl an vorinstallierten Szenen gibt, zudem kann man auch selbst kreativ werden und die Farben und Animationen nach dem eigenen Geschmack individuell anpassen.

Matter-Support ermöglicht Einbindung in HomeKit

Als Apple-User freue ich mich über den Matter-Support, denn so kann man die Leuchten schnell und einfach in Apple Home einbinden. Allerdings sind die Einstellmöglichkeiten über die Home-App begrenzt, hier kann man lediglich die Farben anpassen. Animationen oder selbst kreierte Szenen sind nicht möglich, dafür könnt ihr die Gartenleuchten aber in Automationen nutzen, um sie so zusammen mit anderen Home-Geräten schalten und steuern zu können.

Tolle Farben, gute Ausleuchtung

Bei Tageslicht kommen die Farben und Effekte nicht so gut zur Geltung. Wenn es dämmert und dunkel wird, kann man seinen Weg, Sträucher, Pflanzen und Co. bunt anstrahlen. Die Govee Outdoor Garden Lights unterstützen 16 Millionen Farben und können Weißtöne zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin anzeigen.

Mit bis zu 1.100 Lumen pro Leuchtarm, gibt es eine helle Ausleuchtung, damit man die Lampen auch als Wegbeleuchtung nutzen kann. Ich finde sie optisch sehr ansprechend und durch die vielen Szenen, die bunte Ausleuchtung und die Möglichkeit die Helligkeit zu dimmen, erzeugen sie eine tolle Lichtstimmung im eigenen Garten.

Natürlich kann man es mit den Animationen übertreiben und den Nachbarn ärgern. Mir gefallen hingegen langsame Animationen mit Farbübergängen sehr gut. Da man per App alles individuell einstellen kann, findet jeder die richtige Lichtszene.

Fazit: Govee Outdoor Garden Lights sind eine Empfehlung

Mit den Outdoor Garden Lights beweist Govee, dass sie auch hochwertige und stilvolle Lampen anbieten können. Durch den Einsatz von Aluminium sind die Gartenleuchten sehr robust und optisch schön. In der Govee-App lassen sich zahlreiche Lichtszenen nutzen und sogar eigene kreieren. Da Matter an Bord ist, kann man die Govee Outdoor Garden Lights schnell und einfach in Apple Home oder Alexa bringen, wobei dort die Steuerung der Lichtfarben begrenzt ist.

Insgesamt bin ich mehr als positiv überrascht: Die Qualität ist hervorragend, die Optik toll, die Farbwiedergabe schön und die Helligkeit hoch. Die erschaffene Lichtstimmung im Garten sorgt für gemütliche Stunden auf der Terrasse.

Einfach schön: Govee Outdoor Garden Lights Mein Fazit Ein optisches Highlight: Die Govee Outdoor Garden Lights überzeugen mit Verarbeitung, Optik und Funktionen. Handhabung 97 Design 100 App-Funktionen 93 Farbwiedergabe 97 Preis-Leistung 90 Pro hochwertig verarbeitet tolle und helle Farbwiedergabe stilvolle Optik flexible Einsatzmöglichkeiten Matter-Support Kontra kleine Madenschrauben etwas frickelig 95 Testergebnis Govee Outdoor Garden Lights kaufen amazon.de