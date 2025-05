Mova Z50 Ultra: Schon wieder ein neuer Saugroboter

Erst vor ein paar Tagen hat euch Freddy den neuen Mova V50 Ultra Complete vorgestellt. Das neue Top-Modell der Marke, die irgendwie fest mit Dreame verankert ist, dem bekannten Unternehmen jetzt aber irgendwie den Rang ablaufen möchte. Mit dem Mova Z50 Ultra wird jetzt eine neue Wischtechnik eingeführt, die wir bereits in ähnlicher Form von Ecovacs oder Eufy kennen.

Auf den ersten Blick scheint zwischen V50 und Z50 nur ein kleiner Buchstabe den Unterschied zu machen, bei genauerem Hinsehen erkennt man dann aber doch schnell deutlich mehr. Da wäre zum Beispiel eine komplett neu gestaltete Basisstation mit drei frei liegenden Tanks für Frischwasser, Abwasser und Staub. Das sollte aber tatsächlich nur optisch einen Unterschied machen.

Anders sieht es beim Roboter aus, denn der Mova Z50 Ultra ist mit einer komplett neuen Wischtechnik ausgestattet. Und die soll, trotz des deutlich günstigeren Preises, für ein besseres Ergebnis sorgen. Unter dem Roboter ist eine Wischwalze zu finden, die den Boden kontinuierlich mit sauberem Wasser reinigt. Unterstützt wird sie von einem kleinen Wischpad an der Seite, das bis an Kanten heran reinigen kann.

Das sind die neuen Features des Mova Z50 Ultra

Dafür gibt es natürlich auch einen passenden Marketing-Namen: HydroSync. Das soll sich durch drei Kern-Features auszeichnen, die Mova wie folgt beschreibt.

Als erster Roboter auf dem Markt hält der Z50 Ultra eine konstante Wassertemperatur von 36°C. So bleibt der Mopp stets sauber und kann Schmutz zuverlässig aufnehmen, statt ihn zu verteilen. Das Ergebnis ist eine gründliche Reinigung, die Verschmutzungen schnell beseitigt und empfindliche Böden (zum Beispiel Holz) schont.

von 36°C. So bleibt der Mopp stets sauber und kann Schmutz zuverlässig aufnehmen, statt ihn zu verteilen. Das Ergebnis ist eine gründliche Reinigung, die Verschmutzungen schnell beseitigt und empfindliche Böden (zum Beispiel Holz) schont. Die Kombination aus branchenführender Scheuerkraft von 18N und einem einteiligen Fasermopp mit Schienenführung entfernt selbst hartnäckige Flecken gründlich.

von 18N und einem einteiligen Fasermopp mit Schienenführung entfernt selbst hartnäckige Flecken gründlich. Die Echtzeit-Mopp-Aufbauschtechnologie von Mova kämmt die Fasern und bauscht sie dadurch auf, um die Schmutzaufnahme zu verbessern. Durch diesen Vorgang erfasst der Mopp den Schmutz selbst aus Bodenfugen und ermöglicht somit eine wirklich nachhaltige Reinigung.

Darüber hinaus gibt es eine starke Saugkraft von 19.000 Pascal und ein dynamisches System, das Seitenbürste, Wischwalze und Mopp-Pad steuert. „Beim Wischen werden die Seiten- und Rollbürsten angehoben, damit nur die Mopps den Boden berühren. Dies verhindert die Aufnahme nasser Rückstände und die Ausbreitung von Flüssigkeiten. Beim Reinigen von Teppichen wiederum werden die Mopps angehoben, damit keine Feuchtigkeit verteilt wird“, schreibt Mova.

Der Mova Z50 Ultra wird zum Start für 999 Euro (Amazon-Link) angeboten und ist damit 200 Euro günstiger als der Mova V50 Ultra Complete, der wiederum einige Tricks wie etwa das Überwinden von hohen Türschwellen drauf hat. Ganz ehrlich: Es ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach, den schnell wachsenden Markt der Saug- und Wischroboter zu überblicken. Wie genau sich der Mova Z50 Ultra in der Praxis schlägt, werden wir aber hoffentlich noch in diesem Monat für euch herausfinden.

Angebot Mova Z50 Ultra Saugroboter mit Wischfunktion, 19.000 Pa Saugkraft, Streifenfreies... Streifenfreies Wischen mit HydroSync: Während der Wischer mit Schienenführung gerollt wird, wird er mit sauberem Wasser besprüht und so gereinigt....

Triple-Intelligence AI Sensing Tech: Binokular-KI, Saugroboter-KI und Basisstation-KI sorgen gemeinsam für eine effiziente, intelligente Reinigung....