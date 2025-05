Google Maps mit neuer Funktion: Orte sichern über gescannte Screenshots

Vor der anstehenden Urlaubssaison im Sommer hat Google für die eigene Navigationslösung Google Maps (App Store-Link) eine neue Reise-Funktion veröffentlicht, die es vereinfachen soll, gesammelte Orte in Google Maps zu sichern.

Basierend auf KI-Funktionen von Google Gemini und bei entsprechender Aktivierung des neuen Features wird Google Maps Screenhots, beispielsweise von Social Media-Beiträgen wie YouTube Shorts oder Instagram-Reels, Nachrichtenartikeln oder Reiseblogs, in der eigenen Fotobibliothek ausmachen, die Orte auf der ganzen Welt enthalten.

Über eine neue Screenshots-Liste in Google Maps lassen sich diese Aufnahmen dann nach dem Durchforsten der Fotobibliothek durch Google Gemini im „Für Dich“-Bereich einsehen. Google Maps fragt die Nutzer und Nutzerinnen, ob sie diese Orte speichern möchten. Die KI ist zudem in der Lage, auch mehrere Orte in einem Screenshot zu identifizieren, und wird den entsprechenden Eintrag mit weiteren Details bereitstellen. 9to5Google berichtet dazu:

„Mit dieser Gemini-Fähigkeit möchte Google die Art und Weise, wie Menschen Screenshots von Orten machen, die sie im Internet, in sozialen Medien usw. finden, optimieren. Anstatt dass Nutzer manuell zu ihrer Galerie zurückkehren, sich den Namen merken und dann Maps öffnen müssen, um nach dem Ort zu suchen, wird Maps diese Orte automatisch identifizieren und in einer Liste speichern.“

Um die Funktion nutzen zu können, muss man Google Maps zuvor Zugriff auf die eigene Fotobibliothek gestatten. Im „Für Dich“-Bereich erscheinen die Screenshots dann als eigene private Liste. Enthält ein Screenshot aus der Fotobibliothek auch Ortsinformationen wie Namen und Adressen, erkennt Google diese auch automatisch und ruft dafür den Maps-Eintrag auf. Über eine „Auto-Scan“-Funktion können automatisch neue Screenshots in den Fotos gefunden und in Google Maps integriert werden.

Laut 9to5Google ist die neue Screenshot-Scanfunktion für Google Maps ab sofort in der iOS-Version in den USA verfügbar und soll „in Zukunft“ auch für Android erscheinen. Ob und wann das Feature auch in Deutschland veröffentlicht wird, bleibt abzuwarten. In der kürzlich erschienenen Version 25.18.2 ist die Funktion zumindest hierzulande noch nicht integriert.