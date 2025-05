Apple Watch: Verkäufe sinken aufgrund fehlender neuer Modelle

Neben dem iPhone, dem iPad und dem Mac ist die Apple Watch eigentlich immer ein Erfolgsgarant für Apple. Doch in den letzten Jahren hat der Konzern aus Cupertino im Smartwatch-Bereich offensichtlich nicht mehr überzeugen können: Wie neue Daten von Counterpoint Research aufzeigen, sind die weltweiten Smartwatch-Lieferungen von Apple im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent zurückgegangen.

Die Zahlen belegen auch, dass dies der zweite jährliche Rückgang in Folge und das fünfte Quartal mit rückläufigen Verkaufszahlen in Folge ist, so die neuen Daten von Counterpoint Research. In deren Global Smartwatch Shipment Tracker für das vierte Quartal 2024 verzeichnete Apple in allen wichtigen Regionen außer Indien einen Lieferrückgang. In Nordamerika war der stärkste Rückgang zu verzeichnen: Mehr als die Hälfte der weltweiten Apple Watch-Lieferungen entfällt auf Länder wie die USA und Kanada.

Einen Grund für die kontinuierlich sinkenden Verkäufe der Apple Watch macht Counterpoint Research im Fehlen eines neuen Apple Watch SE-Modells. Das traditionell sehr erfolgreiche Modell kam zuletzt im dritten Quartal 2022 auf den Markt, eine 2024er Version blieb aus. Diese ausbleibende Veröffentlichung wird als einer der Hauptgründe für das schwächere Lieferwachstum genannt.

Keine merklichen Upgrades bei der Apple Watch Series 10

Darüber hinaus bot die im Herbst 2024 veröffentlichte Apple Watch Series 10 im direkten Vergleich zum Vorgängermodell kaum nennenswerte Verbesserungen, oder „weniger substantielle Upgrades“, wie Counterpoint Research sich ausdrückt. In den USA hatte Apple zudem einige Rechtsstreitigkeiten zu bewältigen: Aufgrund von Patentstreits bezüglich des Blutsauerstoffsensors musste der Konzern diese Funktion aus betroffenen Geräten entfernen.

Auch ein weiteres Fehlen macht sich in den sinkenden Absatzzahlen der Apple Watch bemerkbar: Eine aktualisierte Apple Watch Ultra 3 wurde ebenfalls nicht im vergangenen Jahr veröffentlicht. Die Apple Watch Ultra-Verkäufe hatten in der Vergangenheit für über zehn Prozent der weltweiten Apple Watch-Auslieferungen gesorgt. Im vierten Quartal 2024 sank ihr Anteil auf unter acht Prozent, da es kein neues Modell gab. Auch Apples Marktanteil im Bereich von Premium-Smartwatches sank dadurch im Jahresvergleich um acht Prozentpunkte.

In der Gerüchteküche gibt es Mutmaßungen über eine aktualisierte Apple Watch SE der dritten Generation mit neuem Design, eine Apple Watch Series 11 mit zusätzlichen Gesundheitsfunktionen sowie eine Apple Watch Ultra 3, die erstmals über eine Satelliten-Konnektivität verfügen soll. Die drei neuen Modelle könnten zusammen mit der iPhone 17-Generation im Herbst dieses Jahres vorgestellt werden.